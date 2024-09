Мъск забърка нова каша - Starlink е налична в Йемен и хутите явно могат да я използват

Сателитната интернет услуга на компанията SpaceX на Илон Мъск - Starlink - вече е налична в Йемен, част от който е окупиран от подкрепяните от Иран бунтовници хути, воюващи срещу САЩ.

Новината, че услугата е започнала да действа в близкоизточната страна, съобщи самият милиардер в профила си в X.

Starlink has started working in Yemen, part of which is occupied by the Hussites fighting the US



Elon Musk showed a map of satellite internet coverage in the country - the connection will also be available in the western part controlled by the paramilitary group.



In comments,… https://t.co/DQkpCwakTJ pic.twitter.com/fdQHkHXhYU