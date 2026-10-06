Новите смартфони HUAWEI Pura 90s идват в Yettel със слушалки FreeBuds Pro 5 и отстъпки до 450 евро с тарифен план

● HUAWEI Pura 90s Pro и Pro Max се предлагат в комплект с FreeBuds Pro 5, HUAWEI Care+ и до 200 евро отстъпка с тарифен план

● Клиентите могат да добавят и HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm в комплект с FreeBuds SE 4 ANC, а отстъпката да достигне до 450 евро при покупка с абонаментен план

Yettel стартира продажбите на HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G и HUAWEI Pura 90s Pro 5G със специални предложения през октомври. При покупка на един от двата смартфона клиентите получават с тях в комплект и безжични слушалки HUAWEI FreeBuds Pro 5, достъп до сервизната услуга HUAWEI Care+ за 12 месеца и могат да се възползват от отстъпка до 200 евро с тарифен план.

За потребителите, които искат да допълнят смартфона със смартчасовник, операторът предлага и HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm със слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC. При този вариант общата отстъпка с тарифен план достига до 450 евро.

Камери за близки и далечни моменти

Фотографията отново е във фокуса на серията. HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G идва с 200 MP телефото камера, създадена за детайлни кадри от голямо разстояние и при по-предизвикателна светлина. Тя предлага 4х оптично и до 100х приближение, а телефото макро режимът позволява да се използва и за близки кадри. Моделът поддържа и 20х кинематографично видео със стабилно AI приближение, което дава повече свобода при заснемане на концерти, спортни събития и други моменти, в които потребителят не може да се приближи до обекта.

Основната 50 MP Ultra Lighting HDR камера комбинира XMAGE и LOFIC за повече детайли в целия кадър – особено при сцени с голяма разлика между светлите и тъмните части, например залези, нощни светлини или снимка срещу слънцето. True-to-Colour Camera 2.0 допринася за по-естественото възпроизвеждане на цветовете. Дисплеят е защитен с антирефлексно и устойчиво на надраскване Kunlun стъкло, което улеснява използването му и при силна светлина. По лабораторни данни на HUAWEI то може да намали отблясъците с до 70% спрямо конвенционално стъкло.

HUAWEI Pura 90s Pro 5G поставя акцент върху макро фотографията. Неговата 50 MP Ultra Lighting Macro телефото камера предлага 4х оптично и до 100х дигитално приближение и може да фокусира от разстояние едва 5 см. Това позволява на потребителите да заснемат както отдалечени обекти, така и фини детайли отблизо. True-to-Colour Camera 2.0 се грижи за по-точното възпроизвеждане на цветовете при различна светлина.

Двата модела разполагат с AI Composition, която анализира сцената още при кадрирането и може да предложи промяна в позицията, дистанцията или композицията. Така изкуственият интелект помага още при създаването на кадъра. Смартфоните следват разпознаваемия дизайн на серията HUAWEI Pura с плоски дисплеи, лъскава рамка и характерен триъгълен модул на камерите.

За по-бързо зареждане Pura 90s Pro Max 5G поддържа 100W HUAWEI SuperCharge, а Pura 90s Pro 5G – 66W HUAWEI SuperCharge.

HUAWEI Watch GT 7 Pro за ежедневието и времето навън

Към смартфоните клиентите могат да добавят HUAWEI Watch GT 7 Pro 46mm в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, като така отстъпката с тарифен план достига до 450 евро. Watch GT 7 Pro е създаден за използване както в ежедневието, така и по време на спорт. Неговият 1,47-инчов AMOLED дисплей с пикова яркост до 3000 нита остава лесен за четене и на открито, а корпусът от титанова сплав и защитата 5 ATM и IP69 са подходящи за по-динамични активности. Смартчасовникът работи както с Android, така и с iOS.

При колоездене смартчасовникът подпомага планирането на изкачванията и предупреждава за остри завои. Любителите на зимните спортове разполагат с информация за над 3000 ски курорта по света, сред които Банско, Витоша, Пампорово, Чепеларе, Боровец, Добринище и други. Функциите за голф включват измерване на дистанцията на удара и корекция спрямо денивелацията. Така HUAWEI Watch GT 7 Pro допълва смартфона не само с известия и информация през деня, но и с функции за различни активности и спортове.

Допълнителна грижа за новите устройства

Към всички смартфони от серията, закупени до 31-ви декември 2026 г., е включена и специалната сервизна услуга HUAWEI Care+ за период от 12 месеца. Тя покрива еднократен безплатен ремонт или подмяна на дисплея при счупване, както и неограничена подмяна на батерията, ако максималният ѝ капацитет спадне под 85% от първоначалния.

При покупката на HUAWEI Pura 90s Pro Max 5G или Pura 90s Pro 5G от Yettel клиентите могат да се възползват и от услугите в пакета „Смартфон Вселена“, с които операторът осигурява допълнителна грижа за устройствата. При определени тарифни планове гаранцията за смартфоните може да достигне до 4 години, а всички смартчасовници са с 3-годишна гаранция.