OpenAI предизвиква "математокалипсис": AI даде решение на над 370 нерешени досега задачи

OpenAI е публикувал пълните или частични решения на 372 невероятно предизвикателни математически проблема, изумявайки математиците и карайки ги да поставят под въпрос бъдещето на тяхната наука.

Новината беше описана от мнозина като като "математокалипсис".

Обявлението се случва месец след като OpenAI излезе с информация за предложено доказателство за уравнението на Навие-Стокс - една от седемте "задачи на хилядолетието", които отбелязват върха на човешката амбиция в тази област.

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Математиците са изненадани от скоростта на математическия прогрес в областта на изкуствения интелект, който се бореше с математически задачи на ниво гимназиален етап преди по-малко от 2 години.

Предложените доказателства, които са описани в 722 статии, са толкова сложни и толкова подробни, че дори разбирането им представлява огромно предизвикателство за математиците и много от тях все още не са проверени.

"Ако искате да добиете представа как изглеждат нещата сега в математиката, представете си ловец-събирач, който е прекарал целия си живот в учене да оцелява дълбоко в безмилостна тропическа гора, а след това точно до него изниква гигантски курортен хотел с хеликоптерна площадка, отопляеми басейни и Airbnb", пише Скот Ааронсън, председател на катедрата по компютърни науки в Тексаския университет в Остин.

Източник: Getty Images

Противоречиви реакции

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Докато някои приветстваха новината, казвайки, че тя развива областта по вълнуващ начин, други отхвърлиха масовото генериране на доказателства.

Терънс Тао, широко смятан за един от най-великите математици в света, сподели позиция на Асоциацията за човешка математика, в което призовава математиците да спрат да работят с OpenAI.

"Публикуването на над 700 файла едновременно не е демонстрация на научен опит, а демонстрация на сила“, пише групата. "Призоваваме математиците да прекратят работата си с OpenAI и да се върнат към визия за наука, която в центъра на вниманието е човешкото разбиране", добави той.

В публикация в блога си OpenAI заяви, че "иска този напредък да разшири границите на човешкото познание и да даде възможност за по-нататъшен напредък в математиката", добавяйки, че е провела обширни консултации с математици за това как най-добре да публикува резултатите.

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Те са получени с вътрешен модел, чиито пълни възможности са неизвестни.