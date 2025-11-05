Сателити срещу диктатори: Българска компания прави Космическия щит на Европа в София

"Създадохме в България суверенни космически възможности, каквито някои развити държави нямат," казва основателят на EnduroSat, която привлече 90 млн. евро и се насочва към отбранителния сектор.

Българската технологична компания EnduroSat навлиза в нов етап от развитието си с откриването на модерен космически център в столицата. Проектът е подкрепен от нов инвестиционен рунд в размер на 90 млн. евро от фондове като Google Ventures и партньори на SpaceX. Новата база ще позволи на компанията да увеличи производствения си капацитет до два сателита на ден и да се фокусира върху стратегически сектори като отбраната.

Производствен скок и нови технологии

"Аз съм горд да кажа, че след 10 години усилия EnduroSat успя да направи следващия си голям ход," заявява основателят на компанията Райчо Райчев. "Досега успявахме да строим по един сателит всеки три дена, което прави EnduroSat една от най-бързо растящите космически инфраструктурни компании на планетата. С новия център очакваме да строим по два сателита на ден."

Успоредно с това, компанията разработва и трето поколение сателити от по-тежък клас (200-500 кг). "Този път тези сателити са 200 и 500-килограмови, тоест влизаме в клас сателити, подобни на Starlink," допълва той.

Стратегически фокус: Отбрана и сигурност

Разширяването на капацитета е пряко свързано с навлизането на EnduroSat в отбранителния сектор. Според Райчев, съвременните геополитически реалности подчертават критичната роля на космическите технологии.

"Войната в Украйна нагледно показа каква е разликата да имаш така наречените 'очи в космоса' и да нямаш. Когато можеш да погледнеш отгоре, имаш глобална картина и можеш да предвидиш ходовете на потенциален противник," коментира той. "Аз вярвам, че демокрацията се защитава с действия и технологии. Когато твоята технология е много по-напреднала от техните, това е форма на превенция. Проблемът с малоумните диктаторчета по света е, че те са и много страхливи за себе си."

Инвестиция, която говори сама

Финансовият гръб за тази експанзия идва от сериозни международни играчи. "За пръв път групата от тези партньори инвестира във втора космическа компания след SpaceX за последните 20 години. Това е огромно признание," споделя Райчев. "Означава, че международният сектор вижда перспектива за сериозен растеж в EnduroSat."

Българската космическа екосистема е факт

Успехът на EnduroSat не е изолиран. Компанията е изградила около себе си цяла екосистема от български фирми-партньори.

"Екосистемата около EnduroSat е над 1000 човека в момента, които имат капацитета и разбирането какво означава да можеш да създаваш космически технологии на най-високо ниво. Ние създадохме суверенни възможности, каквито някои държави от модерния свят нямат," казва той.

Райчев вижда в това и алтернатива за българските инженери. "Ако маржовете в автомобилната индустрия са 2-4%, то в космическия сектор те са много по-големи. Същите тези инженери, които в момента работят в автомобилната индустрия в България, могат да намерят своето следващо призвание в отбрана и в космос."

Пътят от стартъп до лидер в индустрията е извървян за по-малко от десетилетие.

"Нашата компания започна точно 2015 година. Бяхме в едно таванско помещение 25 квадратни метра, пет човека с една мечта да направим космоса и космическата индустрия достъпни," спомня си Райчев. "Винаги сме били в тавански помещения и колкото по-нависоко, защото все пак правим космос и презумпцията беше, че колкото по-близко, толкова по-добре."

