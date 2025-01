Българка стана световен шампион по бачата на престижно състезание (СНИМКИ)

Българската танцьорка Ива Йорданова записа страхотен успех за страната ни, като стана шампион в престижното световно състезание по латино танци за деца и възрастни – The Summit Championship, което се е провело преди седмица в Ню Йорк. Тя успя да пребори силната конкуренция в категория Бачата 40+ Females Professional и заслужено си спечели отличието за своето представяне и невероятен талант. Ива е първият роден танцьор, извоювал титла на едно от най-големите ежегодни танцови състезания.

Снимка: Iva Iordanova/Facebook

Снимка: Участник в Dancing Stars България спечели танцовото шоу във Виетнам (СНИМКИ)

Красотата на женската креативност и танците

Ива Йорданова е хореограф и основател на танцова компания "Las Generalisimas", където водеща е идеята, че "танцът е най-добрата форма на себеизразяване". Тя преподава салса, ча-ча-ча и бачата. В своя екип демонстрира красотата на женската креативност. През 2021 година огнените жени от "Las Generalisimas" пожънаха огромен успех в "България търси талант" и стигнаха до финалите.

Любопитен факт е, че Ива е завършила Военна академия "Г.С. Раковски", както и университета "Харвард", а в същото време е артист, отдаден на изкуството на танца.

"Трудно мога да облека в думи чувството да спечелиш първо място на най-голямото световно състезание по салса и бачата и да развееш знамето на държава, която никога досега не е имала призово място в подобни формати. Каква гордост е да чуеш "And in first place, representing Sofia, Bulgaria", сподели Ива за емоциите от състезанието в своя Facebook.

Световен шампион!🏆😱🇧🇬 Трудно мога да облека в думи чувството да спечелиш първо място на най-голямото световно... Posted by Ива Йорданова on Wednesday, January 22, 2025

Още: Дъщерята на Калин Сърменов дефилира на Седмицата на висшата мода в Париж (СНИМКИ)

Пътят към титлата на бачата шампион

2024 година не е била лесна за шампионката. Тя разказа, че победата идва след едни от най-трудните ѝ моменти. През миналата година тя се премества в три различни града на два континента.

"Година, в началото на която се контузих и в последствие не тренирах и не танцувах 9 месеца. Година, в която заради липсата на тренировки качих 10 килограма и трябваше да погледна на себе си с различни очи и да се науча да приемам тялото си във всякаква форма. Година, в която се завърнах в България с големи надежди и обещания за невероятно ново професионално приключение, което обаче мощно катастрофира и се превърна в едно от най-големите разочарования в живота ми не само на професионално, но и на лично ниво.", сподели Ива. Тя си дава сметка, че всички препятствия са част от нейния път, който я е довел до титлата световен бачата шампион.