Честито! Второ внуче в семейството на Еминем (СНИМКИ)

Еминем отново е станал дядо, след като осиновената му дъщеря Алeйна Скот посрещна първото си дете – момиченце на име Скоти Мари Мьолeр, роденo на 14 април 2026 г. Щастливата новина беше обявена от самата Алайна в Instagram на 16 април, където тя сподели първа снимка на новороденото – облечено в плетен бял гащеризон с изписано име върху него. В емоционалната си публикация тя описва майчинството като сякаш "сърцето ѝ е извън тялото", добавяйки, че рожбата ѝ "е всичко и дори повече".

Алeйна, която е осиновена от Еминем в началото на 2000-те години, разкри и специалното значение зад името на дъщеря си. Името Скотi е почит към фамилията Скот – тази на нейната биологична майка Дауън Скот, която почина през 2016 г. след дългогодишна борба със зависимости. Дауън е сестра на Ким Скот – бившата съпруга на Еминем, с която рапърът има сложна, но дългогодишна лична история.

В публикацията си Алeйна пише, че името е символична връзка с "сестрите Скот", които са оставили дълбок отпечатък в живота ѝ. Тя изразява надежда дъщеря ѝ да израсне с чувство за любов и принадлежност, подчертавайки благодарността си към съпруга си Мат Мьолър.

Още: Съкрушен, но се възстановява: Певецът Зейн Малик е в болница (СНИМКА)

Връзката на Алейна Скот и Мат Мьолер

Алейна Скот обяви бременността си още през октомври 2025 г., когато публикува снимки как изненадва съпруга си с положителен тест за бременност и чифт бебешки.

Алейна Скот и Мат Мьолер са заедно от средата на 2010-те години. Двамата се сгодиха през декември 2021 г. и се ожениха през юни 2023 г., като на сватбата Еминем заведе дъщеря си до олтара, припомнят от Billboard.

Раждането на малката Скоти идва по-малко от година след като биологичната дъщеря на рапъра – Хейли Джейд – също стана майка.

Още: Няма драма: Какво събра Селена Гомес и Деми Ловато след почти 10 години? (ВИДЕО)