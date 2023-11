Членовете на The Beatles не вярвали в успеха: Ето какви професии са щели да имат извън групата

"Когато започнахме, мислехме, че максимумът ни е десет години", казва Маккартни в интервюто, а Стар го контрира: "Никой от нас не вярваше, че ще изкараме дори седмица! Пол щеше да пише, аз щях да отворя фризьорски салон, Джордж щеше да си купи гараж. Но нещата ни се получиха, а след това приключихa в правилния момент."

Разбира се, нямало е как дори да подозират, че The Beatles ще се превърне в една от най-великите банди на всички времена и че музиката им до ден днешен ще вълнува хората.

Снимка: Getty Images

Новата песен "Now And Then" вече е тотален хит

Новата песен на The Beatles "Now And Then" се очаква да стане 18-и хит сингъл номер 1 на групата. Парчето е създадено чрез изкуствен интелект, като намесата на новите технологии се изразява в извличането на гласа на Джон Ленън и частта с пианото му от автентичния стар запис и комбинирането му със запис на Джордж Харисън и негово изпълнение на акустична и електрическа китара от 1995 г. Към всичко това са добавени гласовете на живите членове на групата, както и част с барабани от Ринго Стар и китара и пиано от Пол Маккартни.