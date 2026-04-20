Дженифър Анистън с неочаквана реакция към бившия си съпруг, който стана баща (СНИМКА)

20 април 2026, 17:00 часа 0 коментара
Дженифър Анистън реагира на щастливата новина около бившия си съпруг Джъстин Теру, който наскоро стана баща. Актрисата е харесала публикацията в Instagram, с която Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум обявиха раждането на първото си дете. Снимката показва актьора, който нежно държи новородения си син.

Теру и Блум споделиха общ кадър с кратко послание: "Той е тук. Ние сме толкова влюбени."

Анистън и Теру се запознават още през 2007 г., но романтичната им връзка започва през 2011 г., когато работят заедно по филма "Wanderlust“. Двамата се сгодяват през 2012 г. и сключват брак през 2015 г. Раздялата им е обявена през 2018 г.

Въпреки развода, двамата са запазили добри отношения и продължават да поддържат приятелство. През 2024 г. Теру дори споделя, че Анистън "все още е много скъпа" за него.

Нов етап за актьорите

След раздялата си с Анистън, Джъстин Теру продължава личния си живот и през 2024 г. се сгодява за Никол Брайдън Блум. Двамата се женят през следващата година и вече посрещнаха първото си дете.

Междувременно Дженифър Анистън също е в нова връзка с Джим Къртис – лайф коуч и автор, известен с работата си в сферата на самоусъвършенстването и хипнотерапията.

През годината Анистън и Къртис все по-често споделят моменти от връзката си в социалните мрежи – включително общи снимки от празници и лични поводи, както и романтични послания.

Къртис дори ѝ отправя публично пожелание за рождения ѝ ден, а по-късно споделя, че двамата са се опознали постепенно и първоначално са водили дълги разговори, преди да станат близки.

Източник: Fox News

Ева Петрова
