Джони Деп иска портокалов джин, вино, бира и шампанско за концерта му в България

Безспорно най-голямата звезда, която ще видим за първи път в България, е Джони Деп. Актьорът от "Карибски пирати" е поискал да има подсигурени бутилка портокалов джин, италианска бира, френско вино и шампанско. За храненето си няма специални изисквания, само очаква да няма чушки в храната му.

Най-важното изискване от страна на Алис Купър е да има заредени минимум три списания за четене, много и различен чай, както и разнообразни безалкохолни напитки, за които изрично е споменато да не са с портокалов вкус, както и малко вино. Рок легендата държи да има и селекция от сирена на малки порции в гримьорната си, а едно от дебело подчертаните му желания е определена марка чипс, която да е единствено с вкус на чедър. Джо Пери от Аеросмит пък е единственият от групата, който не иска алкохол. Той има изисквания за специален комплект разнообразно кафе.

Алис Купър, Джо Пери и Джони Деп създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Като традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, Дейвид Бауи и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум "Rise" (2019), който включва синглите "Heroes", "The Boogieman Surprise" и "Who’s Laughing Now".

Американската супергрупа Hollywood Vampires е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън (The Beatles), Кийт Муун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees). Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Макартни (The Beatles), Слаш (Guns N' Roses) и Брайън Джонсън (AC/DC).

Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

