Фатална СНИМКА: Феновете на Ариана Гранде смятат, че връзката ѝ с Итън Слейтър е обречена

Феновете на Ариана Гранде започнаха да вярват, че връзката на певицата с Итън Слейтър е обречена. 32-годишната изпълнителка блесна на церемонията по връчването на наградите MTV Video Music Awards в неделя вечер, като си тръгна с няколко отличия, включително и за Видео на годината. Но един конкретен момент по време на събитието накара мнозина да се притеснят, че тя и 33-годишният Итън може би са на път да се разделят.

Ариана позира с членката на момичешката банда BLACKPINK - Розé - по време на наградите, а хиляди потребители в социалните мрежи по целия свят са убедени, че тази снимка не е добър знак за връзката ѝ с Итън.

Защо? От години се разпространява упорит слух, че Розé носи "проклятие", според което всеки, който се снима с нея, скоро след това се разделя с партньора си.

Феновете са обсебени от тази вътрешна шега, според която певицата от Нова Зеландия е "виновна" за редица раздели на знаменитости, включително тези на Тейлър Суифт и Джо Алуин, както и Джиджи Хадид и Зейн Малик - и то само след една обща снимка с тях.

Много фенове вярват твърдо, че K-pop звездата притежава свръхестествена способност да предизвиква раздели, и побързаха да споделят страховете си в X (бившия Twitter), след като видяха новата снимка на Ариана и Розé от наградите.

Розé и Белла Пуарч се сприятелиха през 2021 година – и двете бяха заснети заедно от папараци през лятото на същата година. През следващата година Белла обяви, че подава документи за развод с мъжа си Тайлър, с когото е била тайно омъжена в продължение на четири години.

Междувременно, в края на 2022 г., Розé позира за снимка с Тейлър Суифт на наградите VMA. Само няколко месеца по-късно, през април 2023 г., се появиха слухове, че Тейлър и актьорът Джо Алуин са се разделили след шестгодишна връзка.

Още една знаменитост, която изглежда е станала „жертва“ на предполагаемото проклятие на Розé, е Кендъл Дженър – тя позира усмихната за снимка с K-pop звездата на LACMA ART+FILM GALA през ноември 2022 г. По-късно същия месец се появиха информации, че Кендъл се е разделила с баскетболиста Девин Букър, с когото започнаха връзка през 2020 г, предава Daily Mail.

Връзката на Ариана и Итън

Що се отнася до Ариана Гранде и Итън Слейтър, двамата се влюбиха по време на снимките на филмовата адаптация на обичания Бродуей мюзикъл Wicked. Романсът им стана публичен през юли 2023 г., само дни след новината, че Ариана се е разделила със съпруга си Далтън Гомес.

Снимка: Getty Images

Връзката им предизвика сериозна полемика онлайн — особено след като се заговори, че е започнала, докато Итън все още е бил с тогавашната си съпруга Лили Джей, от която има син, роден година по-рано.

Източник дори сподели пред Daily Mail, че Ариана често прекарвала време с Лили и бебето ѝ на снимачната площадка, преди да стане ясно, че има романтична връзка с Итън.