Феноменална победа за племето на Сините в "Игри на волята" (ВИДЕО)

С изключително впечатляваща победа племето на Феномените от "Игри на волята" си спечели място в резиденцията, след битката за разпределение на териториите в понеделник вечер. Въпреки предизвикателствата, Сините бяха построили своята стратегия безупречно и заслужено триумфираха. Второ завърши бедстващото племе на Завоевателите, докато безгрешните Лечители ще трябва да се задоволят с Брега на отчаянието през следващата седмица.

Как премина първата битка за седмицата?

Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.

Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.

Припомняме, че първата, напуснала тазгодишният сезон на екстремния риалити формат, бе педагожката Мартина Луканова, която игра в отбора на сините. Към Феномените обаче се присъедини програмиста Траян Мучев, който определено внесе свежест и даде нови сили в редиците на племето.

Днес, 16 септември, предаването продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет.

