Светлана Василева след раздялата: Рано ми е за любов, децата ми са най-важни

Светлана Василева, която все още по документи е Гущерова, предпочита към нея да се обръщат с моминското ѝ име, въпреки че официалният ѝ развод с Гущеров не е факт. Според нея това е най-редното, защото "когато нещо приключи и когато мине по-дълъг период на една раздяла, трябва да се сложи край". "Няма смисъл двамата да се измъчваме. А и вече не сме само двамата, имаме и четири деца. Те усещат болката, напрежението, усещат всичко. Когато нещо се счупи, колкото и да го лепиш, не се получава", сподели Светлана в интервю за "Преди обед".

Въпреки че през изминалите месеци Светлана и Християн преминаха през серия от скандали, а също и много взаимни обвинения за тормоз и лъжи, блондинката използва телевизионния ефир, за да сподели всички положителни емоции, които е имала с вече бившия си съпруг. А най-голямото ѝ щастие са четирите им деца, върху които тя се е фокусирала в момента.

Риалити участничката отрече до себе си да има нов мъж. "Рано ми е за любов. Сега децата ми са най-важни", категорична е Светлана.

Раздялата

Тя обясни, че инициативата за раздяла е дошла по нейно желание и окончателното решение за край на седемгодишния ѝ брак с Гущеров е било в нейните ръце. "Аз взех това решение, на базата на това, че започнах да усещам, че има напрежение между нас. Децата също започнаха да усещат напрежението вкъщи. Ако бяхме продължили да живеем заедно, нашите отношения щяха да бъдат още по-лоши, затова предпочетох да се разделим", ясно коментира Светлана семейните си отношения.

