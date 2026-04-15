15 април 2026, 17:00 часа 0 коментара
"Голо обличане" с класа: Никол Кидман го умее най-добре (СНИМКИ)

Скандалната, но упорито задържаща се тенденция на "голо обличане" продължава да доминира на червените килими. Сезон след сезон, церемония след церемония, светско събитие след светско събитие – всичко се върти около секси и прозрачни визии, а ние вече ви показахме звезди като Теяна Тейлър и Анджелина Джоли в този стил. Прозрачни материи, смели силуети и игра с илюзията за кожа - всичко това е част от визуалния език на съвременната висша мода. И ако има звезда, която умее да балансира между дръзкото и изисканото, то това безспорно е Никол Кидман, която може да носи "гол" тоалет с класа.

На премиерата на "Margot’s Got Money Troubles" актрисата отново доказа, че знае как да превърне тенденцията в нещо повече от моментна сензация. Тя се появи с визия от есенната колекция на Schiaparelli за 2026 г. - прилепнал комплект от две части, съчетаващ текстури и прозрачност по изключително балансиран начин. Белите елементи, наподобяващи рибени люспи, контрастираха с черните прозрачни панели, създавайки едновременно футуристично и елегантно излъчване.

Цялостният стил бе добре допълнен от внимателно подбрани детайли - сандали с фини каишки и минималистичен часовник, които не отвличаха вниманието от основния акцент - силуета. В сравнение с версията от подиума, визията беше леко адаптирана - полата стоеше по-високо на ханша, а коланът липсваше, което придаде още по-чист и издължен ефект.

Прическата на Кидман бе оформена в скулптурен кок с падащи кичури, придавайки динамика, докато ефирният бретон омекотяваше цялостната визия. Гримът подчертаваше сияйна ѝ кожа, а изборът включваше опушени очи в топли кафяво-златисти нюанси - класика, изпълнена с модерно усещане.

Въпреки че Никол Кидман не за първи път експериментира с прозрачни визии, именно способността ѝ да ги пречупва през собствен стил я отличава. Още през 2024 г. тя впечатли с "илюзионна" рокля на Gucci, а по-късно - с елегантен модел на Dolce & Gabbana, украсен с флорални апликации върху прозрачна основа. Всеки път тя не просто следва тенденцията - тя я издига. Затова независимо от визията си, Кидман определено омагьосва на червения килим, пише "Vogue". 

Ева Петрова
