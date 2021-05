Интересни факти за любимия на всички сериал "Приятели"

Събрали сме 11 любопитни факти за най-върлите фенове на сериала "Приятели", според официална информация на NBC.

1. Първоначално сериалът е озаглавен "Insomnia Cafe". После е преименувано на "Friends Like Us" и "Six of One", преди да стане "Приятели". 2. На края на последния сезон Дженифър Анистън и тогавашният ѝ съпруг Брад Пит дават празнично парти в дома си. Сервирали са бутилки с вино, които продуцентът Кевин Брайт е запазил от началото на сериала.3. В последния сезон на сериала всеки член на актьорския екип получава 1 000 000 долара на епизод. 4. Кортни Кокс всъщност е по-голяма от Дейвид Шуимър, въпреки че играе ролята на по-малката му сестра. 5. Ролята на маймуната Марсел се изпълнява от две маймуни!6. Ханк Азариа, който играе ролята на учения Дейвид, два пъти се явява на прослушване за ролята на Джоуи, преди проектът да влезе в етап на продукция.7. Брус Уилис участва в сериала безплатно, след като губи бас за това дали "Девет ярда", с участието на Матю Пери, ще бъде No. 1 в боксофиса в първия уикенд след премиерата си. Той дава парите от хонорара си за благотворителност.8. Гюнтер няма реплика до 33-ти епизод на сериала, когато казва „да“. 9. Всички актьори от главния състав са се целували помежду си в определен момент (ако включите алтернативните "ами ако?" епизоди), с изключение на Моника и Фийби. 10. Преди премиерата на първия епизод екипът отива на вечеря в "Caeser’s Palace" в Лас Вегас, за да отпразнуват "последен кадър в анонимност". По-късно се връщат на същото място, за да снимат епизода с пиянската сватба на Рос и Рейчъл.11. Според сценария Чанлър е герой, който се чувства неловко в присъствието на жени, защото Матю Пери споделя с продуцентите, че той също е имал този проблем.