Излиза филм за възходите и паденията на Виктория Бекъм (ВИДЕО)

Известна като Пош Спайс от Spice Girls през 90-те години, призната модна дизайнерка и успешна бизнесдама днес, британката Виктория Бекъм разказва за бурния живот на едно момиче, което „отчаяно искаше да бъде обичано“ в документален филм на Netflix, който ще бъде излъчен днес, 9 октомври.

Световната премиера на тази тричастна поредица, режисирана от американката Надя Халгрен – режисьорка на забележителен документален филм за Мишел Обама през 2020 г. – беше прожектирана вчера в Лондон.

Повече за документалния филм за Виктория Бекъм

В документалния филм, озаглавен просто „Виктория Бекъм“, бившата певица от Spice Girls, известна с безразличния си поглед и обикновено възприемана като студена и дистанцирана, разказва за своя живот, за „възходите и паденията, които са я формирали“, както сама обобщи тя в Instagram, предаде АФП.

„Хората мислеха, че съм груба и никога не се усмихвам. Но... аз се усмихвам. Не се шокирайте!“, казва тя с хумор в официалния трейлър на документалния филм.

51-годишната бизнесдама се описва като „тромаво момиченце“, което „отчаяно искаше да бъде обичано“, и разказва за трудното си начало в модния свят след края на Spice Girls.

„Хората си мислеха: тя е поп звезда, омъжила се е за футболист, за кого се мисли?”, казва майката на четири деца, съпруга на Дейвид Бекъм и днес призната модна дизайнерка, начело на империя, струваща десетки милиони евро.

Емблематични фигури в модата като бившата директорка на Vogue USA Анна Уинтур или модният дизайнер Том Форд дават свидетелства в сериала, продуциран от Studio 99, компанията на Дейвид Бекъм.

Сериалът се излъчва две години след документален филм в Netflix, посветен на Дейвид Бекъм, който според платформата е счупил рекорди по гледаемост във Великобритания.

