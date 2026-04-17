Жерар Депардийо искаше да съди държавната телевизия, но изведнъж се отказа

Жерар Депардийо искаше да съди държавната телевизия, но изведнъж се отказа

Френският актьор Жерар Депардийо, обвинен от няколко жени в сексуална агресия и заплашен от процес за изнасилване, оттегли днес своите съдебни искове срещу френската държавна телевизия - France Tѐlѐvisions, съобщи АФП. Те бяха заради репортаж, в който той нееднократно прави унизителни коментари по адрес на жените, както и обиден коментар за младо момиче. Оттеглянето на исковете засяга и ръководителката на France Tѐlѐvisions Делфин Ернот, продуцентската компания Hikari и авторите на репортажа, излъчен през декември 2023 г.

Разследването на медията показва кадри на Жерар Депардийо в Северна Корея през 2018 г. В една от сцените, която се развива в конюшня, се чува как той отправя унизителни коментари, когато минава младо момиче на кон. Това предизвика силен отзвук. Освен това френската актриса Шарлот Арну обвинява Депардийо, че я е изнасилил през 2018 г., а други жени разказват за сексуални посегателства срещу тях.

На 13 май 2025 г. Жерар Депардийо беше осъден на 18 месеца затвор условно от съд в Париж за сексуално посегателство, извършено срещу две жени по време на снимките на филм през 2021 г., припомня БТА.

Яна Баярова
Яна Баярова
звезди Франция Жерар Депардийо Актьори сексуално посегателство
