Как затвориха цял супермаркет, за да може Майкъл Джексън да пазарува на спокойствие (ВИДЕО)

Доказва го и едно особено любопитно видео, заснето през 2003 г., в което Майкъл Джексън пазарува в супермаркет, затворен изцяло за посетители. Магазинът е изпразнен от обикновени хора, за да може Джако да си се разхожда с количката, без да се налага да дава автографи и да разговаря с хора, които го гледат с широко отворени очи. И все пак в супермаркета има и други "клиенти", както и "служители". Те обаче до един са познати, приятели и роднини на Майкъл Джексън, чиято функция е да създадат атмосфера на истински магазин. Някои от "клиентите" сериозно са дегизирани, но Джексън все пак ги разпознава.

Още: Емблематична шапка на Майкъл Джексън от танца с лунната походка отива на търг

Музиката в магазина също е подбрана според вкуса на Майкъл Джексън - звучат ремикси на негови хитове. "Това ми даде възможност да видя истинския свят през моите очи... макар и това не беше истинският свят", споделя певецът във видеото. Гледайте клипа, за да преживеете и вие едно от малкото влизания на Майкъл Джексън в най-обикновен супермаркет.

In 2003, a Florida supermarket closed so that Michael Jackson could fulfill his dream to shop like everybody else pic.twitter.com/7ksOzNN7CI