Кари Фишър получи посмъртна звезда на Алеята на славата в Холивуд

Фишър - която почина през 2016 г. - се присъединява към звездите от фантастичната поредица Харисън Форд (Хан Соло) и Марк Хамил (Люк Скайуокър) на Алеята на славата. Всички звезди от триото са разположени на блок 6800 на булевард "Холивуд" в Лос Анджелис, близо до мястото, където през 1977 г. дебютира сагата на Джордж Лукас.

Фишър изигра Лея Органа, която в продължение на шест филма се превърна от принцеса в генерал, водещ силите на доброто в борбата срещу деспотични режими, целящи да контролират една далечна галактика. Нейната дъщеря – актрисата Били Лурд, прие звездата от името на майка си на церемония, състояла се на 4 май.

Снимка: Getty Images

Феновете отдавна водят кампания Фишър да получи звезда на Алеята на славата. Отличието ѝ се дава на култова дата, която се води официален празник за феновете на "Междузвездни войни", което е заигравка с репликата, казвана често от Фишър във филмите: "Нека Силата бъде с теб" ("May the Force be with you").

Семеен скандал обаче леко помрачи посмъртното почитане на актрисата Кари Фишър, пише БТА.

Роднините на Фишър отправиха критики към дъщеря ѝ, че не ги е поканила на церемонията по откриването на звездата на Алеята на славата. В отговор Били Лурд, която също е актриса, ги обвини, че се опитват да "извлекат ползи" от смъртта на майка ѝ.

Братът на актрисата - Тод Фишър, се оплака, че не е в списъка с гости, за да види откриването на звездата ѝ на Алеята на славата. "Къса ми се сърцето и е шокиращо, че умишлено бях пропуснат да присъствам на това важно събитие, свързано с наследството на сестра ми Кари", сподели той пред TMZ.

Били Лурд и Майк Хамил, Снимка: Getty Images

Джоли Фишър - полусестрата на Кари Фишър, публикува от свое и от името на сестра си Триша Лий Фишър съобщение, в което се казва: "Странно, че няма да присъстваме на празника на нашата сестра, която обожавахме. По някаква странна и погрешна причина племенницата ни реши да не ни включва в този епичен момент от кариерата на сестра ни. Това е нещо, на което Кари определено би искала нейните брат и сестри да присъстват. Фактът, че единственият ѝ брат и двете ѝ сестри бяха умишлено и преднамерено пропуснати, е дълбоко шокиращ.", продължава Джоли Фишър.

Тя добавя, че "от няколко години всички те скърбят за загубата на любимия им човек, като са оставили на Били пространство да направи това по свой собствен начин".

"Тук не става въпрос за снимка на булевард "Холивуд", пише още Джоли Фишър. "Става дума за това да почетем наследството на Кари в тази индустрия, която заема своето място със звезда на емблематичната Алея на славата редом до нашите родители".

Били Лурд отговори в изявление за The Hollywood Reporter. "Извинявам се на всички, които четат. Почувствах нужда да се защитя публично от тези членове на семейството. Но, за съжаление, тъй като те ме нападнаха публично, аз трябва да отговоря публично. Истината е, че не съм ги поканила на тази церемония. Те знаят защо.

Дни след като майка ми си отиде, брат ѝ и сестра ѝ избраха да покажат скръбта си публично и да се възползват от смъртта ѝ, като дадоха множество интервюта и продадоха отделни книги за много пари. Темите в тях бяха смъртта на майка ми и баба ми", пише Били Лурд.

Снимка: Getty Images

"Разбрах, че са направили това от пресата. Никога не са се консултирали с мен, нито обмислиха как това ще се отрази на отношенията ни. Истината за много сложните отношения на майка ми с нейното семейство е известна само на мен и на тези, които действително бяха близки с нея. Макар да признавам, че имат пълното право да правят каквото решат, действията им бяха много болезнени за мен в най-трудния момент от живота ми. Избрах и продължавам да избирам да се справям със загубата ѝ по много по-различен начин", завършва Лурд.

Бабата на Били Лурд по майчина линия - актрисата и певица Деби Рейнолдс, почина на 28 декември 2016 г. - ден след дъщеря си Кари Фишър.

Фишър получи 2754-ата звезда на холивудската Алея на славата. Харисън Форд получи своята звезда през 2003 г., а Марк Хамил беше почетен през 2018 г.

Звездите на Алеята на славата се дават на артисти, които са предварително номинирани, а за създаването на звезда и нейното поддържане вече се изисква такса от 75 000 щатски долара.