Коронавирусът не прости и на Хю Джакман

"Тази сутрин тестът ми за коронавирус беше положителен. Имам симптоми, подобни на настинка: дращене в гърлото и хрема", казва той във видеосъобщение на страницата си в Twitter.

Хю Джакман е роден на 12 октомври 1968 г. в Сидни. Най-голяма популярност печели с ролята си на Върколака в поредицата "Х-Мен".

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02