Любов на бързи обороти: Кадрите с Ким Кардашиян и Хамилтън, които никой не очакваше (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън бяха забелязани отново заедно, този път по време на разходка по плажа в Малибу, която бързо привлече вниманието заради начина, по който се развиха нещата между двете знаменитости. Между смях, прегръдки и жестове, които не останаха незабелязани, сцената придоби романтичен характер, оградена от океана, слънцето и един уникален, интимен момент.

😍 EXCLUSIVE: Kim Kardashian & Lewis Hamilton show PDA during a Malibu beach day! pic.twitter.com/TKfppErGnt — TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Плажен момент, който привлича погледите

Това не е първият път, когато двамата са забелязани заедно. Те са се появявали рамо до рамо на ексклузивни събития, включително пътуване до Токио и време, прекарано на състезателната писта. Познават се от повече от десетилетие и тази близост може би естествено е задълбочила връзката им. Макар да не са обявили нищо официално публично, появяванията им заедно от началото на 2026 г. подсказват нещо по-сериозно и те вече не го крият.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton enjoy kiss on romantic surf pic.twitter.com/c42dAkiEkf — The Sun (@TheSun) April 21, 2026

От една страна, Кардашиян остава една от най-влиятелните фигури в развлекателния бизнес. От друга, Хамилтън започва да показва признаци на възстановяване през сезон 2026 във Формула 1 след предизвикателна първа година с "Ферари". Наскоро той си осигури място на подиума на Гран при на Китай, отбелязвайки първото си класиране в топ 3 с отбора и подсказвайки, че както той, така и болидът започват да намират по-добър ритъм.

Още: Джо Джонас официално показа новата си половинка след развода (СНИМКИ)

Поглеждайки напред, следващата спирка в календара е Гран при на Маями (1–3 май) – едно от най-престижните състезания за сезона. С общо 24 състезания, насрочени през годината, шампионатът все още е съвсем ясен, а неотдавнашното подобрение във формата на Хамилтън може да се окаже ключово, ако "Ферари" иска да остане конкурентоспособна срещу отбори като "Мерцедес", които стартираха силно.

Още: Токчетата не прощават: Ким Кардашиян се търкулна в храстите, облечена в "злато" (ВИДЕО)

И няма да е изненадващо, ако, когато графиците позволяват, Ким Кардашиян е там с него, за да сподели момента и да се наслади на поредната глава от съвместния им живот, пише "Marca".