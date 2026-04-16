Любовният триъгълник в Hell's Kitchen: Трифонова се изповяда пред бащата на децата си (ВИДЕО)

Страстите в кулинарното риалити Hell's Kitchen не спират да се покачват - не само заради оспорваното състезание между участниците, но също така заради любовната драма, в която са замесени Десислава Трифонова и Илиян Събков. Както писахме наскоро, между двамата има силно привличане, което доведе до целувки и признания в любов. Техните романтични отношения са усложнени най-вече от факта, че блондинката има две деца и партньор. Вчерашният епизод на предаването изненада не само зрителите, но и самата Трифонова - сред гостите се появи именно третият, замесен в скандала - Елвин.

Историята между Елвин и Трифонова изглежда далеч не е това, което мнозина предполагаха.​ Техните отношения като че ли вървят към необратим край, а щастието ѝ вече се крие в очите и сърцето на друг.

"Аз не получавам никаква подкрепа и внимание, не искам да му се моля да правим нещо заедно", каза тя пред камерите изключително разстроена и със сълзи в очите. "Чувствам се неоценена, като даденост. Не заслужавам такова отношение за това, което правя."

Тя обясни, че всеки ден обсъждат темата дали да останат заедно, или да се разделят. "Винаги стигаме до извода, че не искаме децата да живеят в разделено семейство."

Въпреки че Елвин заяви в ефир, че все още я обича, Деси бе категорична, че повече не може да живее с човек, с когото просто съжителстват без подкрепа и общи интереси. "Искам да остана тук в предаването колкото се може по-дълго. Страх ме е да се върна в действителността", изповяда се блондинката.

Елвин Константин е роден в Ирландия. Любовта му с Деси пламва покрай състезателните танци. Те са двойка и се явяват заедно на различни турнири. Той обаче едва ли е очаквал, че с влизането на партньорката му в Hell's Kitchen връзката им ще приключи и то публично.