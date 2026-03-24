Най-голямото финансово задължение: Признаха за виновен Бил Козби за изнасилване през 1972 г.

Съдебни заседатели по гражданско дело в щата Калифорния признаха актьора Бил Козби за отговорен за упояване и сексуално насилие над жена през 1972 г., след което ѝ бяха присъдени близо 60 милиона щатски долара обезщетение, съобщиха световните осведомителни агенции. След близо двуседмичен процес в Санта Моника съдът постанови, че 88-годишният Козби носи отговорност за сексуално нападение срещу Дона Мотсингер. Съдът ѝ присъди 17,5 милиона щатски долара за претърпени вреди и 1,75 милиона щатски долара за бъдещи щети, включително психически страдания, загуба на радост от живота, неудобство, скръб, тревожност, унижение и емоционален стрес.

Във втората фаза на процеса, проведена в понеделник следобед, съдът присъди допълнително 40 милиона щатски долара наказателни щети, отбеляза Асошиейтед прес. Адвокатът на Козби, Дженифър Бонджийн, заяви, че защитата е разочарована от решението и възнамерява да го обжалва. Тя не коментира незабавно присъдените наказателни щети.

Още: За живота, а не за срама: Книгата на изнасилваната с години Жизел Пелико е най-продаваната във Франция

Обсъжданията на съдебните заседатели продължиха около два дни. Решението идва близо пет години, след като Козби беше освободен от затвора в Пенсилвания в резултат на решение на Върховния съд на щата да отмени предишна присъда по сходни обвинения. До момента актьорът е постигал извънсъдебни споразумения по някои дела и е бил осъждан да плаща обезщетения по други, но настоящото решение вероятно е най-голямото финансово задължение срещу него, отбелязва Асошиейтед прес.

Подробности по делото

"Тази присъда не е само за мен — става въпрос за това най-накрая да бъда изслушана и да подведа г-н Козби под отговорност", каза Мотсингер. "Нося тежестта на случилото се повече от 50 години. Тя никога не изчезва. Днес съдът видя истината и го наказа. Това означава всичко. Надявам се, че това ще даде сила на други оцелели, които все още чакат да бъдат чути", допълни тя.

По време на инцидента Мотсингер е работела като сервитьорка в ресторант в Саусалито, близо до Сан Франциско. В иска си, подаден през 2023 г., тя твърди, че Козби я поканил на свое стендъп шоу в театър в Сан Карлос. По нейните думите той ѝ дал вино и две хапчета, които тя смятала за аспирин. По-късно дошла в съзнание, докато двама мъже я качвали в лимузина. "Тя се събудила в дома си по бикини, без сутиен", се посочва в съдебния иск и се допълва: "Знаела е, че е била упоена и изнасилена от Бил Козби". Адвокатите на актьора твърдят, че обвиненията се основават на спекулации, като подчертават, че Мотсингер признава, че не помни какво точно се е случило.

Още: Ръсел Бранд отново се обяви за невинен

Делото се придвижи сравнително бързо през съдебната система в Калифорния — около две години и половина от подаването на иска до произнасянето на решението, докато други дела срещу Козби остават в застой.

Той не даде показания по време на процеса. Сред свидетелите беше и Андреа Констанд — ключова фигура в предишно дело срещу него. През 2018 г. Козби беше осъден за сексуално посегателство срещу Констанд по случай от 2004 г. и получи присъда от 3 до 10 години затвор. Тя обаче беше отменена през 2021 г. от Върховния съд на Пенсилвания и той беше освободен след близо три години зад решетките.

Мотсингер първоначално отправи обвиненията си анонимно към делото на Констанд от 2005 г. Асошиейтед прес по принцип не разкрива самоличността на хора, които твърдят, че са жертви на сексуално насилие, освен ако те не решат публично да се идентифицират — както направиха Констанд и Мотсингер.

Още: Синът на Тръмп заяви пред британската полиция, че "е много близък" с предполагаема жертва на изнасилване

През 2022 г. друг състав от съдебни заседатели в Санта Моника присъди 500 000 долара на жена, която заяви, че Козби я е нападнал сексуално в имението на Playboy през 1975 г., когато е била тийнейджърка. Обвиненията срещу Козби включват изнасилване, сексуално посегателство и тормоз, отправени от най-малко 60 жени — всички от които той отрича.

Някога известен като "Бащата на Америка", бившият стендъп комик и телевизионна звезда се превърна в първата знаменитост, осъдена в ерата на движението #MeToo, припомня БТА.