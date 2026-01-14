Не е за вярване: Риана намекна за четвърто дете през 2026 г. (ВИДЕО)

Само три месеца след като Риана роди третото си дете, отново се заговори за поредно попълнение в семейството. Певицата успя да разпали слуховете в социалните мрежи, че вероятно очаква четвърто дете през 2026 година. Бурята от въпроси от страна на феновете ѝ дойде съвсем неочаквано, а повод за това е загадъчен коментар, който Риана остави към видео на своя близка приятелка и колежка - Монтана Роуз Браун, известна с участието си в "Love Island".

Монтана разсъждава над плановете си за следващите 12 месеца и написа шеговито, че е в дилема между това да бъде красива или да бъде майка. "Решавам дали да стана гореща и секси, или да забременея през 2026 г.", написа риалити звездата и инфлуенсърка, в Instagram, която има две деца.

Още: Риана предизвика скандал по време на концерт на Марая Кери (ВИДЕО)

Коментарът на Риана обаче привлече вниманието: "Чакай! Значи не съм луда? Обзалагам се!"

Именно това изказване от страна на изпълнителката на "Diamonds" моментално се превърна в тема на обсъждане, а феновете вече гадаят дали певицата не планира четвърта бременност.

Деветкратната носителка на награда "Грами" и A$AP Rocky посрещнаха третото си дете - дъщеря на име Роки — на 13 септември. Те са родители и на двама сина: RZA, роден през 2022 г., и Riot, появил се на бял свят през 2023 г.

Тайно женени?

Риана и рапърът, изпълнител на "Praise the Lord", са заедно от 2020 г. и често говорят открито за плановете си за бъдещето. „Винаги съм си мислела, че първо ще има брак, а после бебе, но кой, по дяволите, казва, че трябва да е точно така?“, сподели тя пред "Vogue" през април 2022 г. "Със сигурност няма да позволя това да ми попречи да бъда майка."

Модна катастрофа: Риана попадна в списъка на "най-зле облечените" знаменитости (СНИМКИ)

Въпреки че и двамата са споделяли подробности за родителството, двойката е внимателна относно това какво разкрива публично за романтичната си връзка. В края на 2025 г. обаче A$AP Rocky подхрани слуховете, че може би вече са женени, като се нарече "любящ съпруг" в интервю за "The Perfect Magazine".

"Да бъда баща, партньор и любящ съпруг в семейството си е това, което ме прави наистина, наистина щастлив", каза той в статия, публикувана на 29 октомври. Месец по-рано, в интервю за "Elle", той се пошегува: "Как знаеш, че вече не съм съпруг? Все още няма да го потвърдя.", цитират го от "People".