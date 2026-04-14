Не съм като Азис в "Като две капки вода": Веселин Маринов с твърдо мнение за журито

Когато става дума за силни характери и още по-силни думи, сцената рядко остава тиха. А коментарите на журито в "Като две капки вода" често предизвикват бурни реакции - както сред зрителите, така и онлайн. Начинът, по който самите членове на журито оценяват участниците, обикновено е повод за сравнения и сблъсък на мнения.

В откровено изказване пред репортер на "На кафе" по NOVA Веселин Маринов отново ясно заявява своята позиция.

"Не се виждам до Азис по начина, по който аз оценявам, а също така и като поведение. Трябва да ни вземете като различни индивиди в това шоу. Всеки един от нас носи нещо, което допълва шоуто. Не премълчавам, когато нещо ме дразни в предаването, или не мога да не разкажа за това, което ми харесва. Искрен съм и съм такъв, какъвто съм в живота", каза обичаният певец.

Тайната на успеха

Изпълнителят на "Лятна жълта рокля" сподели и тайната, чрез която години наред пълни залите с почитатели от най-различни възрасти. Според певеца, освен талант и много положен труд, човек трябва да успее да запази искреността си, да прави това, което обича - именно това забелязват околните и на това обръщат внимание.

"За мен музиката, която създавам, е моето хоби. Не се уморявам да я правя, рекламирам, популяризирам, да пътувам из цялата страна, да правя десетки концерти. Много обичам това, което правя. Важно е човек да бъде искрен в посланията, които отправя от сцената", призна Маринов.

За певеца обаче само талантът не е достатъчен - много по-важен е положеният труд. Но пък двете вървят заедно, защото усилена работа без качества е невъзможна. "Трябва да се усъвършенстваш, защото надграждането на уменията, те прави винаги актуален", категоричен е Веселин Маринов.