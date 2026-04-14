Неочакван разрив между Кристиян и Елеонора, довел до целувки с друга (ВИДЕО)

Тази вечер (14 април) зрителите на "Ергенът" ще станат свидетели на неочакваното отсъствие на Стоян, което ще породи въпроси, съмнения и напрежение сред дамите в имението. Неговото внезапно оттегляне от динамиката на любовния формат ще отключи поредица от емоционални реакции и дори обида и ще постави под съмнение развитието на вече изградени взаимоотношения.

Междувременно, момичетата ще разберат доколко могат да се чувстват спокойни, ако тръгнат на път с Кристиян или с Марин. Двамата ергени ще се впуснат в състезание по смяна на спукана гума. Този, който се справи най-бързо, печели и получава правото пръв да избере своята индивидуална среща за деня, както и дамата, с която да я сподели. Най-добрият "гумаджия“ ще може да избира и между два варианта за романтично уединение – тузарска разходка с катамаран или среща в компанията на кафирците – шриланци с африкански корени, чиято култура е смесица между история, музика и неудържима енергия.

Тази вечер зрителите ще станат свидетели и на дългоочакваната поява на четвъртия "ерген" в най-романтичното телевизионно приключение – видеографът и авантюрист Георги Гатев. Той ще прекрачи прага на имението на любовта първоначално в ролята на "ерген под прикритие", като истинската му роля ще остане в тайна за дамите. Дали наблюдателността му зад обектива ще му помогне да изгради първоначални впечатления за всяка от тях?

Признанието на Гатев, че влиза в динамиката на формата за едно конкретно момиче, което вече е привлякло вниманието му, обещава да пренареди картите в имението на любовта. Коя е фаворитката му и ще се окаже ли взаимно това привличане, зрителите предстои да разберат. Като нов "ерген", още същата вечер Гатев ще получи привилегията да отправи покана към момиче по негов избор за романтична вечеря.

Паралелно с това, сериозни емоционални сътресения предстоят и за Кристиян, чийто неочакван разрив с Елеонора ще постави под въпрос досегашната стабилност в отношенията им. В опит да преосмисли чувствата си, той ще насочи вниманието си към други две дами, с една от които ще стигне до гореща страстна целувка. Как ще реагира Елеонора, когато разбере, че е била "предадена"?

По време на вечерния коктейл Наум "ще извади още една бомба от джоба си", за която никой в имението до този момент не е подозирал. Церемонията на Розата ще бъде белязана от трудни решения, категорични заявки и неочаквани откази, които ще изправят и ергените, и дамите пред съдбоносните избори.