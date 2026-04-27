Неочаквана колаборация: Иво Димчев досущ като Нети (СНИМКА)

27 април 2026, 13:10 часа 0 коментара
Снимка: Ivo Dimchev, Neti Dobreva / Facebook
Кой би предположил, че двама напълно различни в стила си артисти ще подготвят вълнуваща колаборация? Ексцентричният Иво Димчев и елегантната Нети Добрева работят по съвместна песен, а заявката им е, че резултатът ще е нещо извън рамките. С различната си енергия и естетика и естетика решават да обединят творческите си сили, а феновете им вече нямат търпение да разберат какво са подготвили. 

"Днес с Нети Добрева имахме прекрасна фотосесия по случай новата ни дуетна песен! Скоро ще разберете повече!", с този кратък текст те обявиха новината за общата си работа в социалните мрежи, без да издават подробности. 

Новината буквално "взриви" социалните мрежи, след като двамата изпълнители споделиха кадър от общата фотосесия. На селфи двамата позират заедно с еднакви прически, което допълнително засили интереса към проекта им. Изглежда, че срещата по повод професионален ангажимент съвсем не е случайна и тепърва общият им сингъл дълго ще се обсъжда.

Неочакваната колаборация определено е шокираща, но много приятна изненада. Самият Димчев е известен със своята безкомпромисна провокация и международен успех, а Нети е символ на нежен образ с разпознаваем глас и дълбочина, с която се различава. 

Дали ще заложат на емоционална балада или ритмично танцово парче, остава в тайна. Но едно е сигурно - очакванията са за най-непредвидимото. 

Ева Петрова
Иво Димчев Нети Добрева
