20 април 2026, 16:17 часа 0 коментара
Неузнаваеми или все същите? Вижте как изглеждат днес звездите от "Доктор Куин Лечителката" (ВИДЕО)

Джейн Сиймур отпразнува 75-ия си рожден ден в компанията на стари приятели. В събота, 18 април, актрисата сподели видео в Instagram, на което се вижда как тя се среща отново с колегите си от сериала "Доктор Куин Лечителката", за да отбележи този важен повод. Сиймур, чийто рожден ден беше по-рано тази година, на 15 февруари, отпразнува с юбилейно събитие в уестърн стил, организирано от нейната нестопанска организация "Open Hearts Foundation". Тържествата на открито включваха декорации в уестърн стил и съответстващ дрескод. Сиймур носеше каубойска шапка и ботуши, както и нейните гости.

Сред присъстващите на празненството бяха Джо Ландо, който играеше любимия на Сеймур в сериала, както и Джесика Боуман, Брандън Дъглас, Джейсън Лиланд Адамс, Джефри Лоуър, Джонел Алън, Франк Колисън, Шон Туви и Ерика Флорес. Сиймур получи торта в уестърн стил на събитието. Тя бе украсена със снимки на носителката на "Еми" с бившите ѝ колеги от актьорския състав, както и с фигурка на кон отгоре. По-късно по време на партито актрисата произнесе реч, а 64-годишният Ландо танцува с внучките си Уила и Луна.

Сюжетът в "Доктор Куин Лечителката" се развива в средата на 19 век, а сериалът се излъчва от 1993 до 1998 г. Сиймур изигра главната роля на Михаела Куин, богата лекарка, която открива своя практика в Колорадо Спрингс.

Срещата на актьорския състав от сериала беше "невероятно трогателна", написа Сиймур в описанието към публикацията си. "Юбилеят беше много повече от просто празник. Той беше прекрасно напомняне за това колко дълбоко сме свързани всички ние чрез хората, които обичаме, спомените, които споделяме, и добротата, която носим в себе си", написа още тя. "Да видя скъпи приятели от толкова много етапи от живота ми, включително някои, които не бях виждала от десетилетия, беше невероятно трогателно".

"Изпълнена съм с благодарност към всички, които дойдоха, към всички, които помогнаха за осъществяването на празненството, към всеки фен, който е извървял този път заедно с мен, и към всеки, който продължава да подкрепя @openheartsfoundation и работата, за която ни е толкова грижа", заключи Сиймур.

Яна Баярова Отговорен редактор
