Никол Кидман: Оцеляла съм в много ситуации, искам да споделя опита си

Актрисата Никол Кидман, за която наскоро стана ясно, че се развежда със съпруга си Кийт Ърбан, е „преживяла много“ в живота си. 58-годишната холивудска звезда разкри, че сега иска да споделя „знанията“ и „мъдростта“ си с други хора.

Да предаде опита си

„Понякога се чувствам наистина много, много стара, защото имам толкова много житейски преживявания. А друг път се чувствам като малко момиченце, сякаш изведнъж съм на пет години“, сподели Кидман пред Harper's Bazaar.

„Мисля, че винаги имам чувството, че мога да си играя. Обичам да танцувам, да се забавлявам и да се държа глупаво. Но с напредването на възрастта искам да мога да споделям и предавам нещата, които съм научила. Видяла съм много, преживяла съм много и съм оцеляла в много ситуации. Искам да предам част от това знание и мъдрост и всичко, което съм научила“, заяви тя.

Никол не обича да налага себе си и идеите си на другите хора. Въпреки това, тя с удоволствие споделя личните си преживявания с всеки, който иска нейния съвет.

„Не обичам да казвам на хората какво да правят, но с удоволствие споделям. Тогава хората могат да вземат нещо за себе си, защото всички знаем, че когато кажеш на някого да направи нещо, той все пак ще направи това, което иска. Това е вярно, нали? Така че става въпрос по-скоро за споделяне на собствения опит, за да кажеш: „Ето какво съм научила, вземи от това, което ти е нужно“, каза актрисата.

Вече приема напълно себе си

Филмовата звезда също така е започнала да приема и цени някои черти, които преди не е харесвала в себе си.

На въпроса дали е започнала да цени аспекти от външния си вид, които преди не е харесвала, тя обясни: „Светлата ми кожа. Преди я мразех. Все още не е любимата ми черта, но я ценя, защото изглежда много добре на екрана, така че я използвам по този начин. Височината ми е друго нещо, което съм се научила да ценя. Щастлива съм, че съм висока и имам много по-голяма свобода в храненето си, защото има много повече място, където да се побере!“

