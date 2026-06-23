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Нина Добрев с нова любов? Забелязаха я с мистериозен мъж (СНИМКА)

23 юни 2026, 15:10 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нина Добрев с нова любов? Забелязаха я с мистериозен мъж (СНИМКА)

Актрисата Нина Добрев, позната на зрителите от хитовия сериал "Дневниците на вампира", отново привлече вниманието на медиите и феновете, след като беше забелязана в компанията на моделa Дъги Джоузеф по улиците на Ню Йорк. На 18 юни профилът Deuxmoi публикува снимка, изпратена от фен, на която 37-годишната Добрев се разхожда с кучето си Маверик и мъж, определен първоначално като "мистериозен непознат". По-късно той е бил идентициран като Джоузеф. В друга снимка двамата присъстват на шампионския парад на New York Knicks, като демонстрират близост, което веднага подхрани слуховете за романтична връзка.

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Засега нито представители на Добрев, нито тези на Джоузеф са коментирали появилите се спекулации. Според онлайн източници, Джоузеф е основател на бранд за мъжка козметика.

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Новините за възможна нова връзка идват около девет месеца след раздялата на Добрев с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години и бяха сгодени.

Според различни източници, причината за раздялата е била разминаване в бъдещите им планове. Един от тях твърди, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, докато Уайт не е бил готов за тази стъпка. Други близки до двойката обаче отричат подобна версия и подчертават, че и двамата са желаели брак и деца, а решението за раздяла е било взаимно.

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"Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг", споделя източник пред "PEOPLE".

Само седмица след раздялата си Добрев беше свързана романтично с Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на лодка заедно с приятели. Актрисата обаче бързо прекрати спекулациите и потвърди пред TMZ, че между нея и Ефрон няма романтична връзка и че са само добри приятели.

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Активна година в професионален план

Докато личният ѝ живот продължава да бъде обект на интерес, Добрев е изключително активна професионално. Тя се подготвя за премиерата на новия си криминален екшън трилър "The Get Out", в който си партнира с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът излиза по кината на 26 юни.

Миналата седмица актрисата присъства на световната премиера на лентата в рамките на Taormina Film Festival в Таормина.

Добрев наскоро участва и във филма "General Admission" заедно със Седрик Ярброу, Адам Шапиро и Сара Бейкър. Продукцията направи премиерата си на Tribeca Festival по-рано този месец.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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