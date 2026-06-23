Нина Добрев с нова любов? Забелязаха я с мистериозен мъж (СНИМКА)

Актрисата Нина Добрев, позната на зрителите от хитовия сериал "Дневниците на вампира", отново привлече вниманието на медиите и феновете, след като беше забелязана в компанията на моделa Дъги Джоузеф по улиците на Ню Йорк. На 18 юни профилът Deuxmoi публикува снимка, изпратена от фен, на която 37-годишната Добрев се разхожда с кучето си Маверик и мъж, определен първоначално като "мистериозен непознат". По-късно той е бил идентициран като Джоузеф. В друга снимка двамата присъстват на шампионския парад на New York Knicks, като демонстрират близост, което веднага подхрани слуховете за романтична връзка.

Засега нито представители на Добрев, нито тези на Джоузеф са коментирали появилите се спекулации. Според онлайн източници, Джоузеф е основател на бранд за мъжка козметика.

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Новините за възможна нова връзка идват около девет месеца след раздялата на Добрев с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години и бяха сгодени.

Според различни източници, причината за раздялата е била разминаване в бъдещите им планове. Един от тях твърди, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, докато Уайт не е бил готов за тази стъпка. Други близки до двойката обаче отричат подобна версия и подчертават, че и двамата са желаели брак и деца, а решението за раздяла е било взаимно.

"Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг", споделя източник пред "PEOPLE".

Само седмица след раздялата си Добрев беше свързана романтично с Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на лодка заедно с приятели. Актрисата обаче бързо прекрати спекулациите и потвърди пред TMZ, че между нея и Ефрон няма романтична връзка и че са само добри приятели.

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Активна година в професионален план

Докато личният ѝ живот продължава да бъде обект на интерес, Добрев е изключително активна професионално. Тя се подготвя за премиерата на новия си криминален екшън трилър "The Get Out", в който си партнира с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът излиза по кината на 26 юни.

Миналата седмица актрисата присъства на световната премиера на лентата в рамките на Taormina Film Festival в Таормина.

Добрев наскоро участва и във филма "General Admission" заедно със Седрик Ярброу, Адам Шапиро и Сара Бейкър. Продукцията направи премиерата си на Tribeca Festival по-рано този месец.

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