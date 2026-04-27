Войната в Украйна:

Нося балканския дух в сърцето си: Борис за предизвикателствата в "Като две капки вода"

27 април 2026, 19:12 часа 0 коментара
Нося балканския дух в сърцето си: Борис за предизвикателствата в "Като две капки вода"

Борис Христов направи истински фурор на сцената на "Като две капки вода" миналата седмица. Той спечели първата си победа съвсем неочаквано - с имитация на диско кралиците Bananarama, въпреки че преди това се представи чудесно и в образа на големи имена като Васил Найденов, Василис Карас, Теди Суимс, Томи Кеш и други. След няколко превъплъщения в жени Борис все пак е доволен от шоуто, което прави и признава, че носи балканския дух в сърцето си. "Няма как да избягаш от корените си. Харесва ми емоцията, която създава тази музика у хората.", коментира той в рубриката "Извън образ" на Елизабет Методиева (в "На кафе"). 

Припомняме, че след превъплъщението на Борис в гръцката звезда Василис Карас, той започва да получава много съобщения и похвали от гърци и дава поредица от интервюта за няколко национални гръцки медии. "Щом в Гърция казват, че имитационно, като глас и език съм се доближил до Василис Карас, това е най-големият комплимент, който съм получавал“, признава отново Борис.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подкрепата на семейството

За решението си да приеме поканата за участие в шоуто Борис обясни, че не е имал колебания и получил пълната подкрепа от най-близките си. "Това, което ме притесни, е дали бих могъл да влизам в други образи и да бъда някой друг освен себе си. Преди време една преподавателка ми каза, че тъй като съм прекалено искрен, никога няма да бъда добър актьор. Това не ме притесняваше, а в шоуто екипът много ми помага и се уча на различни неща. Притеснявах се дали ще се справя и дали няма да се изложа. Консултирах се със съпругата ми и тя каза, че ако не опитам, никога няма да разбера", разказа участникът. 

Тази вечер, 27 април, предстои поредното голямо предизвикателство - Борис ще влезе в образа на Васил Михайлов, за да изпълни народната песен "Руфинка болна легнала".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова
Борис Христов Като две капки вода
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес