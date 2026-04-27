Нося балканския дух в сърцето си: Борис за предизвикателствата в "Като две капки вода"

Борис Христов направи истински фурор на сцената на "Като две капки вода" миналата седмица. Той спечели първата си победа съвсем неочаквано - с имитация на диско кралиците Bananarama, въпреки че преди това се представи чудесно и в образа на големи имена като Васил Найденов, Василис Карас, Теди Суимс, Томи Кеш и други. След няколко превъплъщения в жени Борис все пак е доволен от шоуто, което прави и признава, че носи балканския дух в сърцето си. "Няма как да избягаш от корените си. Харесва ми емоцията, която създава тази музика у хората.", коментира той в рубриката "Извън образ" на Елизабет Методиева (в "На кафе").

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Припомняме, че след превъплъщението на Борис в гръцката звезда Василис Карас, той започва да получава много съобщения и похвали от гърци и дава поредица от интервюта за няколко национални гръцки медии. "Щом в Гърция казват, че имитационно, като глас и език съм се доближил до Василис Карас, това е най-големият комплимент, който съм получавал“, признава отново Борис.

Още: Борис след сълзите в "Като две капки вода": Изненадах се от победата

Подкрепата на семейството

За решението си да приеме поканата за участие в шоуто Борис обясни, че не е имал колебания и получил пълната подкрепа от най-близките си. "Това, което ме притесни, е дали бих могъл да влизам в други образи и да бъда някой друг освен себе си. Преди време една преподавателка ми каза, че тъй като съм прекалено искрен, никога няма да бъда добър актьор. Това не ме притесняваше, а в шоуто екипът много ми помага и се уча на различни неща. Притеснявах се дали ще се справя и дали няма да се изложа. Консултирах се със съпругата ми и тя каза, че ако не опитам, никога няма да разбера", разказа участникът.

Тази вечер, 27 април, предстои поредното голямо предизвикателство - Борис ще влезе в образа на Васил Михайлов, за да изпълни народната песен "Руфинка болна легнала".

Още: Откривам себе си във всички участници в "Като две капки вода": Михаела Маринова като ментор (ВИДЕО)