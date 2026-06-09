Очи в очи с хищника: За първи път заснеха голяма бяла акула в Средиземно море (ВИДЕО)

Водолази, почистващи изоставени риболовни мрежи в централната част на Средиземно море между Италия и Северна Африка са заснели възрастна голяма бяла акула, съобщи Ройтерс. Според тях това са първите в историята подводни кадри на акула от този вид по тези географски ширини. Екипът се натъкнал на хищника в Сицилийския проток – зона с богато биоразнообразие, сериозно засегната от индустриалния риболов. По това време водолазите от фондация "Здрави морета"(Healthy Seas Foundation) изваждали т.нар. "призрачни мрежи" от потънал кораб, отбелязва Ройтерс.

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Видеоклипът показва акулата, съпътствана от десетина раирани риби, които често следват големите хищници с надеждата да оберат остатъците от храната им.

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Кадрите и снимките на акулата са направени от водолаза доброволец Дерк Ремерс от организацията "Призрачно гмуркане" (Ghost Diving) – един от партньорите в проекта. "Срещата с акула под водата в открито море в рамките на Средиземноморието е нещо абсолютно невероятно", казва Ремерс в официално изявление.

Друг член на водолазния екип - Паскал ван Ерп - пише във Фейсбук, че акулата най-вероятно е била привлечена от мъртвите морски обитатели, уловени в капана на изоставената риболовна мрежа, сред които е имало и много морски костенурки.

Макар че в Средиземно море понякога се забелязват големи бели акули, точният размер на популацията им остава неизвестен. От фондацията подчертават, че това е първият случай, в който подобна среща е заснета под вода от водолази.

"Моменти като този ни напомнят колко много живот все още крият откритите води на Средиземно море и колко е важно да го съхраним. Длъжни сме да го защитим от заплахи, които можем да избегнем, като изхвърлените риболовни принадлежности и свръхулова", казва директорът на "Здрави морета" Вероника Микос.

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Учените от мисията отбелязват, че това наблюдение ще помогне да разберем по-добре разпространението и поведението на този критично застрашен вид. Те обаче допълват, че са нужни още анализи, преди да се направят категорични заключения, пишат от БТА.