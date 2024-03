Репетиция за сватбата на века в Индия със Зукърбърг, Тръмп, Бил Гейтс и Риана (СНИМКИ+ВИДЕО)

Списъкът с близо 1200 гости включваше знаменитости като Бил Гейтс, Марк Зукърбърг и Иванка Тръмп, индийските милиардери Гаутам Адани и Кумар Мангалам Бирла, легендарния състезател по крикет Сачин Тендулкар и боливудски звезди като Дипика Падуконе, Шах Рук Хан и Рани Мукерджи. Сред поканените още са били Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, министър-председател на Катар, Стивън Харпър, бивш министър-председател на Канада, и кралят и кралицата на Бутан.

За доброто настроение на гостите се погрижи суперзвездата на попмузиката Риана, фокусникът Дейвид Блейн и известни певци от Боливуд.

Партито е било в Джамнагар, град с население около 600 000 души в почти пустинната част на щата Гуджарат. Това е родният град на семейството и седалището на главната петролна рафинерия на тяхната бизнес империя Reliance Industries. В сряда (28 февруари) семейство Амбани организира тържествен обяд за 51 000 души, живеещи в близките села.

