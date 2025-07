Ринго Стар - най-забавният от The Beatles, става на 85

Ринго Стар, бивш член на The Beatles, невероятен човек, певец, актьор и не толкова добър барабанист – според Джон Ленън, днес навършва 85 години.

Роден като Ричард Старки през 1940 г., Ринго е най-възрастният сред The Beatles и последният, който се присъединява към групата, но много бързо се превръща в незаменима част от нейната легендарна история. Той е един от най-обичаните и забавни членове на групата, а заедно с близкия си приятел Пол Маккартни са единствените живи членове на легендарната банда днес.

Ринго Стар - миротворецът

През 2008 г. в Чикаго той започва да отбелязва рождения си ден с ежегодното събитие Peace and Love („Мир и любов“). В чест на този ден Ринго призовава хората по целия свят да отделят минута в 12 часа на обяд за мир и любов. Събитието се разпространява в няколко града по света. През 2016 г. той казва: „Моята мечта е един ден, един час, една минута всички хора по света да кажат „Мир и любов”.

Според биографията Ringo: With a Little Help на автора Майкъл Сет Стар (който не е родственик на барабаниста), Ринго наистина е бил миротворецът в групата. Той е бил тясно свързан с всички членове – Джон Ленън, Пол Маккартни и дори с Джордж Харисън, въпреки че Харисън е имал връзка с първата му съпруга Морийн. „Реакцията му беше: „Е, поне си остана в семейството”, разказва авторът в книгата. Това не пречи на Ринго да бъде до леглото на бившата си съпруга Морийн, когато тя умира от левкемия през 1994 г.

Доказателство за доброто му сърце е и фактът, че той е единственият бивш член на The Beatles, който се втурва на помощ на Йоко Оно след убийството на Джон Ленън през 1980 г.

Заслугите му за The Beatles

Ринго е автор само на две песни, написани изцяло от него по време на престоя му в The Beatles – "Don’t Pass Me By", издадена в "The White Album" (1968), и "Octopus’s Garden" от албума "Abbey Road" (1969). Втората е създадена с помощта на Джордж Харисън, но авторството е приписано изцяло на Ринго.

Той определено не е вокалист на The Beatles, но гласът му се чува в емблематичните парчета "Yellow Submarine", "Octopus’s Garden" и "With a Little Help From My Friends".

След като се присъединява към групата на 18 август 1962 г. със заплата от 25 лири, дори се говори да го направят „танцьор“ на The Beatles, който да свири на барабани само от време на време. Това не се случва, но с поведението си Ринго се превръща в миловидния клоун на групата, когото всички обичат. Продуцентът Брайън Ъпстейн дори запазва тази „официална“ заплата на Ринго, докато групата съществува. „Стигат ми за джобни“, шегува се Ринго. В Америка той дори е по-популярен от останалите трима, когато The Beatles пристигат за първи път отвъд Океана през 1964 г. Американската публика вижда Ринго като „забавния бийтъл“, когато групата се появява в „Шоуто на Ед Съливън“ и той получава най-бурните овации.

Ринго е първият, който напуска The Beatles – напуска за няколко седмици през 1969 г. и се укрива на яхтата на Питър Селърс, където написва Octopus’s Garden.

През 70-те и 80-те години той не спира да пие и купонясва, което води до сериозен проблем с алкохола. Според биографа Майкъл Сет Стар, през 1976 г. Ринго претърпява емоционален срив в Монако, като напълно обръсва главата и веждите си. Той се бори с алкохолизма и през 1988 г. прекарва известно време в рехабилитационен център заедно със съпругата си Барбара Бах. В типичния си стил обаче се напива зверски по пътя към клиниката. Окончателно се преборва с алкохолната си зависимост още същата година, а с Барбара - актриса и бивше момиче на Джеймс Бонд, са щастливо женени и до днес.

Биографията на Ринго Стар

Ринго има трудно детство – израства в Дингъл, един от най-бедните квартали на Ливърпул, без тоалетни в къщите. Баща му, Ричард Старки старши, изоставя семейството, когато Ричи е на 3 години. Отгледан е от майка си Елси, която работи на няколко места, за да се издържат. (В крайна сметка тя се омъжва повторно.)

Като дете Ринго е доста болнав – на 6-годишна възраст изпада в кома след апендицит, който му причинява тежка инфекция, а на 13 губи още една година, докато се възстановява от туберкулоза. Открива, че страда от редица алергии. „Имам силна алергия към лук, чесън и подправки“, казва той и добавя: „Никога не съм ял пица, нито къри.“

Вероятно в резултат на всички тези здравословни проблеми остава микробофоб – страхува се от зарази и до днес. Предпочита да удря с лакти, вместо да се ръкува.

Мнозина го смятат за най-добрия барабанист в Ливърпул, когато се присъединява към The Beatles, загърбвайки кариера в популярната група Rory Storm and the Hurricanes. Той е левичар, но свири на барабани за десничари, което му придава уникален стил и звук. Ринго озадачава много от съвременниците си с навика да покрива соло барабана с тънка хавлия, за да заглуши характерния тембър, и с това, че маха предната кожа на бас барабана, като пълни кухината с възглавници за по-дълбок басов звук. Друг малко известен факт е, че той ненавижда да изпълнява сола на барабани и рядко го е правил през дългата си кариера.

Днес Ринго е най-богатият барабанист в света с имущество, оценявано на 300 милиона долара, а списание Rolling Stone го нарежда на пето място сред най-добрите барабанисти в историята на рока.

