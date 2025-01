Ринго Стар: Не искам да бъда сам (ВИДЕО)

Легендарният музикант сър Ринго Стар няма желание да бъде солов изпълнител и "иска да бъде само в група". Барабанистът на The Beatles провежда турнета с групата си Ringo Starr & His All-Starr Band от 80-те години на миналия век насам, а съставът е променян повече от дузина пъти през годините. Ринго обаче е категоричен, че никога не иска да се занимава с това, защото мрази идеята да бъде "сам". "Искам да бъда само в група. Не искам да бъда сам. Няма как да изляза и да направя "Yesterday" само на барабани", заявява той пред вестник "The Sunday Times".

Ринго Стар и кънтрито

Последният проект на Ринго е нов кънтри албум, наречен "Look Up". Той е съвместен проект с известния продуцент Ти Боун Бърнет, помогнал за написването на девет от 11-те песни в албума. Музикалната легенда призна, че не е имал планове да прави кънтри албум, докато наскоро Бърнет не му е изпратил песен, на която не е могъл да устои. "Не е имало план да правим кънтри запис. Той ми изпрати тази прекрасна кънтри песен, която ме поразява и до днес. Мислех си, че ще ми изпрати песен от рода на рок-поп, защото просто си в този свят", разказва, Стар, цитиран от БГНЕС.

И преди това той е издавал вдъхновен от кънтри музиката албум, наречен "Beaucoups of Blues" през 1970 г. Според него обаче кънтри музиката се е променила през последните години, най-вече с неотдавна издадения албум на Beyonce "Cowboy Carter". "Тя просто се появи. Искам да кажа, че е нещо като поп музика. Знам, че Бионсе направи запис и той беше номер 1 в продължение на 10 години. Но не, не съм го чувал", сподели барабанистът, визирайки факта, че знае, че Бионсе е много голяма певица, но не слуша музиката ѝ.

