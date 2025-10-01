Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 07:59 часа 0 коментара
Роби Уилямс отговори на опита за подкуп на неговия екип в България - ето как (СНИМКИ)

Певецът Роби Уилямс отговори на опита за подкуп на неговия екип от страна на служители на ДАИ у нас със снимка, на която са заедно с футболиста Димитър Бербатов, и ясно послание. На фотоса певеца сочи с пръст към легендария футболист, с което показва кой е най-важният и с какво ще запомни престоя си в България.

Причината за реакцията на британският изпълнител е, че Бербатов му помага дейно в благотворителна кауза – организиране на мачове с участието на световни звезди, за да се събират средства за УНИЦЕФ.

Бербо винаги играе за един от отборите, в които се подвизават и звезди от ранга на Юсеин Болт.

Реакциите на Острова на поискани подкуп

Историята за поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, бързо прерасна от местна тема в международна новина. Тя предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица британски медии, разказа кореспондентът на Нова телевизия. Според някои от заглавията, вдъхновени от песните на звездата - като "Forbidden Road" и "Angels" – служителите на ДАИ явно са възприели буквално заглавията и са се "вдъхновили" за действията си. 

