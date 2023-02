Родни рок групи се обединяват в общ проект под надслов "Мъже против насилието" над жени

С поредица от концерти на живо известни български рок музиканти поставят началото на кампания против насилието над жени. Инициативата "Мъже против насилието", която обединява рок бандите Innerglow No More Many More , Jean Mar, Jeremy? P.I.F. , има за цел да привлече вниманието на българската общественост, медиите и бизнеса и да даде повече гласност на така наболелия въпрос за насилието над жени у нас.

Първото събитие на живо, с което се поставя официалният старт на кампанията, е концертът на Innerglow, No More Many More и Jean Mar, който ще се състои на Международния ден на жената 8 март от 20:00 часа в столичния клуб Singles в НДК. Освен лайв изпълнения от своя репертоар, част от музикантите ще споделят и повече за личните си подбуди да застанат зад каузата. Първите 40 посетители на концерта с кауза ще получат безплатни тениски с логото на кампанията, а част от събраните средства ще финансират още събития от инициативата.

Следващите концерти от #МъжеПротивНасилието, които ще се проведат по-късно през пролетта, са на групите Jeremy? и P.I.F.

Домашното, физическото, сексуалното и психологическо насилие са особено актуален проблем, с който ежедневно се сблъскват огромен процент жени както по света, така и в България. Според доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права, публикуван през 2014 г. и обхващащ всички 28 страни членки на ЕС към онзи момент, една от всеки 10 жени е била подложена на някакъв вид сексуално насилие от навършването на 15-годишна възраст, а една от всеки 20 е била изнасилена. По данни на МВР само в периода януари-май 2022 г. регистрираните жертви на домашно насилие в България са 4 пъти повече в сравнение с тези през цялата 2021 г., като от общо 1738 регистрирани случаи в първите пет месеца на миналата година 1194 са с жени, а 409 – с деца.

Тази тревожна статистика и зачестилите у нас случаи на насилие над жени, довели до фатален край, са в основата на кампанията "Мъже против насилието", в която се обединяват популярните рок банди Innerglow, No More Many More, Jean Mar, Jeremy? и P.I.F.. С поредица от концерти обичаните от феновете на рока групи имат за цел да ангажират вниманието на широката общественост по наболелия въпрос, напомняйки, че домашното и сексуално насилие са обществен, а не частен проблем.

С всяко от събитията музикантите се обръщат както към своите фенове, така и към медиите, бизнеса и всеки, който се припознава в каузата на "Мъже против насилието" в България с призив за обединяване на усилията в посока преодоляване на пречките пред достъпа до осведоменост и намаляване безнаказаността на насилието над жени и млади момичетата.

Сред основните проблеми, за които трябва да се говори според рок изпълнителите, са все още съществуващите негативни стереотипи, липсата на достатъчна институционална подкрепа и законова гаранция, които подкопават започналите усилия на национално ниво и са причина за по-ниската степен на наказателно преследване или отпадане на дела от наказателноправната система.