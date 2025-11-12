Ромина Тасевска впечатли с промяната си, но феновете се тревожат за здравето ѝ (СНИМКИ)

На 11 ноември телевизионната водеща Ромина Тасевска успя да озадачи последователите си в социалните мрежи с два поста, които на пръв поглед нямаха нищо общо. В Instagram профила си тя публикува снимка, на която показа неочакваната си нова визия. Като дама от шоубизнеса знаем, че тя е блондинка и отдавна подържа прическата си късо подстригана. Сега обаче тя внесе свежест в стила си като смени цвета в бледо розов нюанс. Изглежда обаче, че експериментът ѝ се е получил изключително добре, защото от кадрите виждаме възхищението ѝ от крайния резултат.

В поста си тя уточнява, че се е върнала към своята "пикси ера" - популярен стил прическа.

"Важен е вашият стил. Важна е вашата увереност. Бъдете себе си. Останалото е шум", пише Ромина онлайн.

Защо Ромина притесни феновете си?

Харизматичната красавица обаче притесни феновете си, като на стори в Instagram, в същия ден, качи и снимка от болница. От кадъра се виждаше, че водещата на "Съдебен спор" е с включена система и абокат на ръката.

Въпреки хоспитализацията тя подходи с увереност и положителни мисли. "Довери се на процеса. Всичко се случва точно навреме", е описанието, което тя добави към публикацията от болничното заведение, без да уточнява подробности за причината.

Какво точно се е случило, вероятно Тасевска скоро ще разкрие.

