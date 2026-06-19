Шаная Туейн: Мразех тялото си, но сега се гледам с удоволствие в огледалото

В откровено интервю за британското издание "The Times, а по-рано и пред "New York Post, кънтри звездата Шаная Туейн разказва за дългия път към приемането на собственото си тяло и любовта към себе си. Днес, на 60 години, певицата признава, че в миналото е прибягвала до крайни и нездравословни методи, за да поддържа теглото си, но именно менопаузата е променила изцяло начина, по който гледа на себе си.

Shania Twain Says She Used to Do 'Very Unhealthy Things' to 'Be Thinner,' Reveals Why Menopause Has Been 'Very Good' for Her https://t.co/Yl0p0N6Tdk — People (@people) June 14, 2026

Период на несигурност и самокритика

По време на своята серия от концерти в Лас Вегас през 2019 г. Туейн преминава през труден период, в който изпитва силно недоволство от промените във външния си вид. "Спрях да се гледам в огледалото. Мразех тялото си."

Певицата признава, че възрастта и хормоналните промени са започнали да оказват влияние върху организма ѝ по начин, който не е могла да контролира. Навиците, които преди са ѝ помагали да поддържа форма, вече не давали същите резултати. Това я карало да се чувства безсилна и разочарована.

Тя разказва, че внезапно започнала да задържа течности и да качва килограми, а опитите ѝ да се върне към предишната си фигура ставали все по-неуспешни.

Цената на стремежа към съвършенство

В желанието си да остане слаба, Туейн признава, че е подлагала тялото си на прекомерни натоварвания и ограничения."Правех много нездравословни неща."

Според думите, ѝ тя е изразходвала повече енергия, отколкото е приемала чрез храната, което постепенно е довело до недохранване. Освен това строгият режим е влошил и травма, която е получила по време на сценични изяви.

Историята на певицата показва колко голям може да бъде натискът върху известните личности да изглеждат по определен начин, дори когато това вреди на здравето им.

Менопаузата като повратна точка

Днес Туейн гледа на случилото се по съвсем различен начин. Вместо да се крие от отражението си, тя приема промените като естествена част от живота. Сега с удоволствие се гледа в огледалото: "Давайте огледалата, ще се гледам по цял ден!", описва как се чувства към този момент.

По думите ѝ, менопаузата я е научила на важен урок – че има неща, които човек просто не може да контролира. Вместо да воюва с тялото си, тя е избрала да работи върху отношението към него. "Менопаузата беше много полезна за мен, защото ме научи, че има неща, които просто не можеш да контролираш."

Снимка: Getty Images

Тази промяна не е настъпила за една нощ, но постепенно певицата е започнала да приема естествените процеси на стареене без чувство за вина или срам.

От прикриване към приемане

През 2023 г. Туейн предизвика широк обществен интерес, когато позира гола за обложката на албума си "Queen of Me".Решението ѝ не е било опит за провокация, а символ на новото ѝ отношение към собственото тяло.

Тя обяснява, че когато е била млада и е имала всички основания да се чувства уверена във външния си вид, всъщност често се е криела зад несигурността си. С възрастта обаче е осъзнала, че самоприемането е много по-важно от преследването на недостижим идеал. "Съвършена съм точно такава, каквато трябва да бъда. Така трябва да изглеждам на моята възраст."

Послание към жените

Най-силното послание на Туейн е насочено към всички жени, независимо от възрастта им. Тя вярва, че несигурността често се превръща в пречка, която не позволява на хората да живеят пълноценно. "Просто се обичай още сега. Преодолей несигурността си — тя само ти пречи."

Певицата подчертава, че всяка жена трябва сама да определя границите на комфорта си и да се чувства добре със собствените си решения.

"Не трябва да се криеш зад страха си или зад бронята на своята несигурност. Но трябва да го правиш в съответствие със собственото си усещане за това кое е правилно, добро и безопасно за теб."

Използван източник: "People"