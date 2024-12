Славея Иванова спечели "Гласът на България", сезон 11 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Славея Иванова е победителят в 11-ия сезон на музикалното риалити "Гласът на България". Тя получи подкрепата от публиката и заслужи голямата награда от 50 000 лева. Неин ментор бе DARA – треньорът, който ѝ помогна да се превърне в шампион и заслужено грабва дългоочакваната корона. Талантливата изпълнителкаот Шумен успя да докосне сърцата на зрителите с отлична вокална техника и невероятен глас и заслужено спечели музикалия формат тази година.

Тя премина през много музикални стила, а пътят ѝ в предаването беше осеян с най-много предизвикателства и емоции. За финална песен зрителите избраха от Музикалната банка последното изпълнение на Славея да бъде "Adagio".

Още: Неочакван финал на "Островът на 100-те гривни": Трима мъже си тръгнаха с награда (СНИМКИ)

Фурор на финала

Финалът премина с много емоции и превъзходни изпълнения. В първия етап, в който участниците пяха в дует с петима известни български изпълнители, Славея Иванова и Тома изпълниха своя версия "Enjoy the silence" на Depeche Mode. Във втория кръг, в който финалистите сами избираха каква песен да представят, 23-годишната шуменка заложи на "Never enough". Давид Миланов от отбора на Мария Илиева зае второ място, а Йордан Петев, чийто ментор бе DARA, се класира на трети.

Още: Мартин Кънев е големият победител в "Игри на волята" 6