След критиките за тялото ѝ: Нели Фуртадо приключва с музиката (ВИДЕО)

Поп звездата Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от концертните изяви за "неопределено бъдеще", за да се посвети на други творчески начинания, на фона на атаките от страна на критици в социалните медии, които я критикуват за тялото ѝ. 46-годишната канадска певица потвърди новината в Instagram, като сподели с феновете си, че желае да "се посвети на други творчески и лични начинания, които според мен по-добре пасват на следващия етап от живота ми".

"Наслаждавах се изключително много на кариерата си и все още обичам да пиша музика, тъй като винаги съм я разглеждала като хоби, което имах късмета да превърна в кариера", продължи тя в дълго изявление. "Завинаги ще се идентифицирам като автор на песни". Певицата заяви, че изпитва "безкрайна благодарност към всеки, който някога е слушал и се е вълнувал от музиката ми и е присъствал на някое от моите шоута".

Тя изрази благодарност и към всички, които някога са работили с нея, както и към "брилянтните си сътрудници и верни поддръжници". В публикацията си в Instagram тя сподели снимка на себе си на 20 години, преди да изнесе първия си концерт като професионална изпълнителка. Вторият слайд е видео от Citadel Music Festival в Берлин това лято, където тя казва, че най-накрая е разбрала "какво означава да получаваш цветя".

Още: "Можеше да убия някого": Антъни Хопкинс разкри момента, в който е разбрал, че е алкохолик

Критики за фигурата ѝ

Обявлението на Фуртадо идва няколко месеца, след като фигурата ѝ беше критикувана от онлайн тролове след участието ѝ на фестивала Boardmasters.

Още: Глобалното затопляне променя телата ни. На какво ще заприличаме?

Изпълнителката на "Say It Right" по-късно отвърна на критиците си на Manchester Pride, като се появи на събитието с огромна тениска с илюстрация на жена, облечена с къса блуза и мини пола. Мнозина възприеха избора на облекло като отговор на критиците. По-рано тази година Фуртадо сподели и селфи в бикини и заяви, че приема "неутралността на тялото" като част от своето мислене за благосъстоянието през 2025 г., добавяйки, че е намерила нова увереност и любов към себе си въпреки нарастващия естетически натиск в кариерата си.

Снимка: Getty Images

Фуртадо стана известна през 2000 г. с хитовия сингъл "I’m Like a Bird" от дебютния ѝ албум "Whoa! Nelly", който продаде над 5 милиона копия по целия свят. Нейното съобщение съвпадна с 25-годишнината от излизането на албума. "През 2000 г. си спомням, че се надявах някое дете да извади винила на "Whoa, Nelly!" от праха в някой магазин за плочи и да го сметне за готино или вдъхновяващо, така че никога не бих могла да предположа, че през 2025 г. ще има толкова много нови начини да се открива "стара" музика", написа тя в публикацията си.

Още: Дрехи и аксесоари, които състаряват жените с 10 години

Говорейки за своето неотдавнашно възраждане благодарение на феновете в TikTok, тя добави: "Да има толкова много хора, които преоткриват музиката ми, е сюрреалистично и радостно. Беше толкова забавно да се възползвам от тази възможност, да изляза отново на сцената и да видя отблизо истинската трайна сила на добрата музика. Това ме накара да повярвам в магията.", пише "The Independent".