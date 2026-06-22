Вдъхновен от позитивизма: Тото видя в Световното първенство "репетиция за световен мир" (ВИДЕО)

Известният изпълнител Йонислав Йотов - Тото отново е активен в социалните мрежи след кратко, но принудително отсъствие, което бе притеснило последователите му. В лично видео обръщение в Instagram и Facebook той успокои феновете си, че всичко е наред, и разкри причината за изчезването си — претърпял е хирургична интервенция на очите.

Заради операцията музикантът е имал пълна забрана да използва телефон, компютър и всякакви екрани.

"От няколко дни не съм влизал в социалните мрежи, защото си направих операция на очите.", разкри Тото.

За щастие, възстановяването му протича успешно и той вече стъпка по стъпка се завръща към обичайния си ритъм на живот.

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Футболът обединява

При първото си влизане в мрежата след принудителната пауза, Тото е останал приятно изненадан от атмосферата онлайн. Вместо традиционния поток от тежки новини и токсично съдържание, фийдът му бил залят от емоциите около Световното първенство по футбол.

Изпълнителят не скри задоволството си от факта, че вижда хората обединени от позитивна емоция и чиста спортна страст. Именно тази празнична футболна атмосфера е първото нещо, което е направило деня му по-светъл след завръщането му в дигиталния свят.

"Алгоритъмът ми показа щастие", заяви Тото.

"Хора от целия свят, които пеят, танцуват, пият бира и се прегръщат."

Според Тото, "можем да бъдем съперници, без да бъдем врагове" и това е "най-красивата метафора за живота".

"Можем да обичаме собственото си знаме, без да мразим чуждото", допълва той. "Можем да застанем едни до други, вместо едни срещу други."

Тото обяснява, че спортът обединява хората, и дава своята гледна точка за света и отношенията между хората - "Светонвото е репетиция за световния мир."

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"След ковид, войните и цялото разделение може би това е най- щастливото нещо, което се случва", казва той за грандиозното спортно събитие, а след това подчертава редките моменти, в които света гледа в една посока."

В края на видео той отправя и важно послание - "да има повече поводи за празнуване обединени и заедно, "да застанем един до друг, а не един срещу друг".

"Когато светът изглеждаше най-разделен, той (футболът) ни събра... Около една топка...", споделя Тото в заключение.