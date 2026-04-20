Вдъхновена от Елизабет Тейлър: Каква ще е сватбената рокля на Тейлър Суифт? (СНИМКИ)

През последните години всяка поява на Тейлър Суифт предизвиква сериозен медиен интерес – от музикалните ѝ проекти до личния ѝ живот. Спекулации около предстоящата сватба и визията ѝ за този специален ден често се появяват в светските издания. Една от най-интересните идеи, обсъждани в медиите, е възможността нейната сватбена рокля да бъде вдъхновена от емблематичния стил на Елизабет Тейлър.

Taylor Swift's wedding dress will be inspired by Elizabeth Taylor's gown when she married Conrad Hilton https://t.co/vTqUZt0K81 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 14, 2026

Винтидж блясък на големия ден

Когато Елизабет Тейлър се омъжва за Конрад Хилтън през 1950 г., тя носи класическа, изключително елегантна рокля – символ на холивудския блясък от онова време. Този стил продължава да вдъхновява дизайнери и знаменитости и до днес. Според онлайн издания, Суифт е харесала именно това винтидж излъчване и ще каже "да" на любимия си Травис Келси, напомняйки на всички за класиката отпреди повече от 70 години.

Певицата ясно показа, че е голям фен на покойната актриса от "Клеопатра", когато написа песен, посветена на нея, в последния си албум "The Life Of A Showgirl".

Още: Съдебен иск заплашва музиката на Тейлър Суифт: Копира ли артистичния образ на друга певица?

"Тейлър прекара много време в разглеждане на стари снимки на Елизабет Тейлър, докато създаваше музикалното видео към тази песен, и се заплени от стила на филмовата кралица", споделя източник пред "Daily Mail".

"Затова, когато започна да мисли за сватбената си рокля, тя потърси онлайн старите рокли на Елизабет".

Според източника, Суифт е била особено впечатлена от роклята на звездата от "Giant" от 1950 г., защото била "много добре подчертава за фигурата".

Тейлър казала, че ѝ харесва колко старомодна е роклята и как подчертава талията, както и дантелените детайли.

Още: Няма равна: Тейлър Суифт със седем нови музикални отличия (ВИДЕО)

Засега не се уточнява кой е модният дизайнер, който работи върху мечтаната сватбена визия на изпълнителката. Беше намекнато обаче, че Суифт може да заеме и бижу от филмовата икона за големия си ден. "Тя обожава бижутата на Елизабет, така че може да избере да носи някое от тях – нещо по-деликатно, когато върви към олтара, но ще трябва да поиска разрешение от наследството на Елизабет Тейлър", добавя източникът.

