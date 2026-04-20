Вдъхновена от Елизабет Тейлър: Каква ще е сватбената рокля на Тейлър Суифт? (СНИМКИ)

20 април 2026, 10:26 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вдъхновена от Елизабет Тейлър: Каква ще е сватбената рокля на Тейлър Суифт? (СНИМКИ)

През последните години всяка поява на Тейлър Суифт предизвиква сериозен медиен интерес – от музикалните ѝ проекти до личния ѝ живот. Спекулации около предстоящата сватба и визията ѝ за този специален ден често се появяват в светските издания. Една от най-интересните идеи, обсъждани в медиите, е възможността нейната сватбена рокля да бъде вдъхновена от емблематичния стил на Елизабет Тейлър.

Винтидж блясък на големия ден

Когато Елизабет Тейлър се омъжва за Конрад Хилтън през 1950 г., тя носи класическа, изключително елегантна рокля – символ на холивудския блясък от онова време. Този стил продължава да вдъхновява дизайнери и знаменитости и до днес. Според онлайн издания, Суифт е харесала именно това винтидж излъчване и ще каже "да" на любимия си Травис Келси, напомняйки на всички за класиката отпреди повече от 70 години. 

Снимки: Getty Images

Певицата ясно показа, че е голям фен на покойната актриса от "Клеопатра", когато написа песен, посветена на нея, в последния си албум "The Life Of A Showgirl".

"Тейлър прекара много време в разглеждане на стари снимки на Елизабет Тейлър, докато създаваше музикалното видео към тази песен, и се заплени от стила на филмовата кралица", споделя източник пред "Daily Mail".

"Затова, когато започна да мисли за сватбената си рокля, тя потърси онлайн старите рокли на Елизабет".

Според източника, Суифт е била особено впечатлена от роклята на звездата от "Giant" от 1950 г., защото била "много добре подчертава за фигурата".

Тейлър казала, че ѝ харесва колко старомодна е роклята и как подчертава талията, както и дантелените детайли. 

Засега не се уточнява кой е модният дизайнер, който работи върху мечтаната сватбена визия на изпълнителката. Беше намекнато обаче, че Суифт може да заеме и бижу от филмовата икона за големия си ден. "Тя обожава бижутата на Елизабет, така че може да избере да носи някое от тях – нещо по-деликатно, когато върви към олтара, но ще трябва да поиска разрешение от наследството на Елизабет Тейлър", добавя източникът.

Няма равна: Тейлър Суифт със седем нови музикални отличия (ВИДЕО)

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
