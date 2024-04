Виктория Бекъм изненада всички по случай Великден. Вижте с какво (ВИДЕО)

Още: Виктория Бекъм съсипана след тъжно събитие в семейството

Хубава компания

В съвместното видео личи, че двете наистина се забавляват заедно, докато танцуват на една от най-известните песни на Spice Girls – "Say You'll Be There". На главите си имат ленти със заешки уши. Въпреки слуховете за вражда между свекърва и снаха, които се разпространяваха в различни медии, двете опровергават това мнение. По всичко личи, че се наслаждават на компанията си, а отношенията им са повече от прекрасни. Виктория Бекъм открито показва, че обожава снаха си и написа "Обичам те толкова много, Никола!" към поста си в Instagram.

