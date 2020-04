Виктория от "Евровизия" с онлайн концерт тази вечер

Българският представител на Евровизия ще вземе участие и в онлайн промо концерт тази вечер, който се организира от най-големия испански сайт посветен на конкурса.Голяма част от артистите, които трябваше да участват в тазгодишното отменено издание на конкурса, ще се присъединят към 3-часовия концерт. Това са Блас Канто от Испания, Ана Соклич от Словения, Бен Долич от Германия, Бени Кристо от Чехия, Дамир Кеджо от Хърватска, Диодато от Италия, Gjon’s Tears от Швейцария, групата Go_Aот Украйна, триото Hurricane от Сърбия, Джеймс Нюман от Великобритания, Лесли Рой от Ирландия, Монтейн от Австралия, Наталия Гордиенко от Молдова, Роксен от Румъния, Саманта Тина Латвия, триото The Mamas от Швеция, групата The RoopЛитва, Васил Гарванлиев от Северна Македония и групата Вал от Беларус. Припомняме, че тазгодишното издание на конкурса бе отменено заради пандемията от коронавирус. Виктория Георгиева получи втори шанс и ще представи България на 65-тото издание на Евровизия, което е предвидено да се състои през 2021.БНТ 1 ще излъчи на живо телевизионната програма “Eurovision – EuropeShine a Light” от 22:00 ч. българско време. Спектакълът няма да има конкурсен формат и ще представи песните и артистите, които щяха да вземат участие в отменената Евровизия 2020 г. Виктория ще запише видео послание за зрителите на шоуто, а песента на България за Евровизия 2020 “Tears Getting Sober” ще прозвучи в ефира на националните телевизии и радиа в цяла Европа и Австралия.