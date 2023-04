Впечатляващо! Първи кадри на Лейди Гага от снимачната площадка на "Жокера 2" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Тъй като снимките са на открито, много трудно всичко може да бъде засекретено и в интернет се появяват все повече "откраднати" кадри от снимачния процес. Във видео, качено онлайн преди броени часове, се вижда как Лейди Гага пее и танцува на стълбите в Бронкс, на които в първия филм танцуваше и героят на Хоакин Финикс. Както става ясно, в "Жокера 2" ще има солидна доза музикални изпълнения.

За сюжета: Харли Куин е психиатър в психиатричната клиника в Аркам. Неин пациент е Жокера. Постепенно между двамата се заформя привличане и с времето установяват здрава връзка, по време на която Жокера успява да убеди Харли Куин да му помогне да избяга, за да могат да бъдат заедно.

Lady Gaga filming on the Joker stairs for ‘JOKER 2’ pic.twitter.com/Fa1lYG7oAt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 1, 2023