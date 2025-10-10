Войната в Украйна:

Заподозряха Тейлър Суифт в използването на изкуствен интелект за новия ѝ албум (ВИДЕО)

10 октомври 2025, 12:15 часа 0 коментара
Поп звездата Тейлър Суифт беше обвинена, че е използвала изкуствен интелект (AI), за да промотира новия си албум „The Life of a Showgirl“. Изпълнителката, която продаде почти 3 милиона копия само за един ден, организира кампания под формата на игра в стил „лов на съкровища“, с която предизвика феновете си да открият 12 оранжеви врати в 12 града по света. Участниците в играта могат да сканират QR кодовете, поставени на тези места, отклювайки с тях кратки видеа към албума. Някои от тях обаче носят ясно забележими белези на съдържание, генерирано с изкуствен интелект, според фенове на Суифт.

Визуални несъвършенства 

В едно от видеата се вижда бар в стил „арт нуво“ с рамкирана картина на стената, на която е изобразен размазан силует на къща. В друга сцена има книга с липсващи букви, а сред несъвършенствата има и барман с деформирани пръсти. Всички тези детайли потребители на социалните мрежи определят като "дефекти на алгоритми за видео генерация".

Друг QR код в Барселона отведе феновете до видео, показващо фитнес зала в небостъргач, в която тежестите и уредите не са подравнени правилно.

Използването на изкуствен интелект във видеа не е нещо ново – миналата година OpenAI представи своя инструмент за генериране на видеосъдържание Sora. Миналата седмица компанията обяви, че стартира и социална платформа, където потребителите ще могат да споделят своите AI-видеа.

През 2024 година потребители на социалната мрежа X споделяха изображения, генерирани с изкуствен интелект, на които се твърдеше, че певицата изразява подкрепа за президента на САЩ Доналд Тръмп по време на предизборната му кампания, припомнят от Euronews.

Въпреки това, много интернет потребители и фенове на Суифт изразиха разочарование от певицата, която многократно е говорила публично за опасностите от дийпфейковете и за риска изкуственият интелект да замени човешкия труд и креативност.

Към момента Суифт не е коментира публично обвиненията, отправени към нея. Въпреки бурните реакции в интернет, от екипа ѝ не са потвърдили или отрекли дали в кампанията за албума има намесен изкуствен интелект.

Общественото недоволство се появява на фона на съдебни спорове, свързани с използването на AI. В понеделник компанията Anthropic загуби опит да бъде прекратена част от дело за нарушаване на авторски права, заведено от музикални издатели, водени от Universal Music Group, които я обвиняват в неправомерно използване на текстове на песни при обучението на нейните AI модели.

Съществуват и много други текущи дела между артисти и техни представители и технологични компании като OpenAI, Meta и Microsoft, свързани с неоторизирано използване на защитени с авторски права произведения за обучение на изкуствен интелект. Досега резултатите от тези дела са различни – някои приключват със споразумения, а други все още се разглеждат в съда.

 

Ева Петрова
