Защо Меган Маркъл не присъства на важно награждаване на принц Хари?

Очакваше се 42-годишната Меган да присъства на 21-вата годишна церемония в Лос Анджелис заедно със съпруга си, но в крайна сметка не го направи. 39-годишният херцог на Съсекс присъстваше самостоятелно като един от четиримата души, които бяха обявени за част от групата на Живите легенди на авиацията. Водещият Джон Траволта му връчи отличието в знак на признание за военната му служба в миналото, пише изданието "People".

Още: Тихо самопризнание: Принц Хари оттегли иска си за клевета срещу британски таблоид

Legends aren't just born; they are crafted. We have the choice to impact the world. Prince Harry has undeniably earned his status as a legend through his global humanitarian, military, and environmental efforts. As a husband, father, Veteran, humanitarian, and founder of various… pic.twitter.com/qdr0lY5FZT