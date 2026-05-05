Здравето на Доли Партън все по-влошено, кариерата ѝ е на косъм

Легендата на кънтри музиката Доли Партън отново е отменила поредица от планирани концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми, предадоха осведомителните агенции, позовавайки се на певицата. Осемдесетгодишната изпълнителка обяви през октомври миналата година, че отлага няколко концерта.

Слуховете за здравословното ѝ състояние и съобщение от сестра ѝ, призоваващо хората да се молят за Партън, предизвикаха вълнение, което принуди певицата да запише видео, за да докаже, че "все още е жива", припомня АФП.

Снимка: Getty Images

В клип, публикуван в Instagram, Доли Партън обясни, че възстановяването ѝ върви по план, но все още не е готова да се върне на сцената. "Добрата новина е, че реагирам добре на лекарствата и терапията, подобрявам се с всеки изминал ден", каза изпълнителката на хита "Jolene". "Лошата новина е, че ще ми трябва малко време, преди да съм готова за нивото на представяне, което сцената изисква, защото някои лекарства и лечения ми причиняват леко замайване", добави тя. "Ясно е, че не мога да имам замайване, докато нося банджо, китари и всичко останало на токчета от 12 сантиметра", пошегува се Доли Партън.

Звездата обясни, че имунната и храносмилателната ѝ системи "са били подложени на сериозно изпитание през последните три години", но лекарите са я уверили, че всичките ѝ оплаквания са лечими.

Доли Партън, която е вдовица от една година, благодари на феновете си за подкрепата и каза, че продължава да работи по някои проекти, като музей и хотел, които се надява да открие в края на годината в Нашвил - люлката на кънтри музиката в Тенеси, предава БТА.