Кабинетът "Радев":

1,3 млрд. лв. за пожари: Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите

16 юни 2026, 10:41 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
1,3 млрд. лв. за пожари: Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите

Сметната палата започва одит на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Изпълнителната агенция по горите относно разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите и други бедствия, съобщиха от институцията на 16 юни. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари, и мерките за преодоляване на последиците от тях - както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, например финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях.

Проверяват се дейностите за две години и половина

Одитът ще обхване последните две години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи – от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г.

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Одитираните организации са МВР и Изпълнителната агенция по горите, като в рамките на одита ще се събира и анализира информация и от Министерския съвет, от областните управи и от общините.

МВР осигурява пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 чрез Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации отделените средства за 2024 г. са 461 млн. лв., а за 2025 г. - 650 млн. лв. Част от тези средства са предназначени за справяне с горски пожари.

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Снимка: Министерство на отбраната

По бюджета на Изпълнителната агенция по горите за специализирани дейности в горските територии за 2024 г. са били предвидени 39,7 млн. лв., а за 2025 г. - 43 млн. лв. За планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита са били планирани 7,3 млн. лв. за 2024 г. и 7,2 млн. лв. за 2025 г.

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По европейски проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. - „Повишаване техническата обезпеченост и капацитет на структурните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и подготовка на населението за реагиране при горски пожари“ са предвидени средства в размер на 163,3 млн. лв.

Одиторите ще проверяват и други проекти, програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия и др.

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Пожари МВР Сметна палата изпълнителна агенция по горите Агенция по горите
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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