4 съвета как да не ви хванат в изневяра на концерт на Coldplay

Историята на онези двама клетници, чиято извънбрачна връзка стана известна на целия свят заради това, че бяха заснети да се прегръщат на концерт на Coldplay, дълго време ще подхранва шеги, мемета и подигравчийски видеа. Дали семействата им ще се разпаднат, или пък вече са се били разпаднали, но сега поне ще има официална причина за това, нас никога не ни е интересувало. В крайна сметка тайните любовни афери и изневерите са част от живота и няма да изчезнат.

Ако и вие се намирате в ситуация, в която поддържате "нелегална" любовна връзка, но същевременно имате семейство, което не искате да ви гледа по мемета и клипчета в интернет с тайното ви гадже, но пък много обичате да ходите на концерти, то нека ви дадем няколко съвета, с които да се спасите поне от публичен позор. От персоналния ви срам никой не може да ви спаси.

